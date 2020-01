"A la derecha pegó contra un roble, giró y pegó contra la montaña, no había sobrevivientes. Íbamos por veintidós personas y encontramos veintitrés cuerpos (una estadounidense llevaba con ella una niña que no había sido tomada en cuenta). Eso nos complicó la historia, tuvimos que levantar todo el fuselaje para buscar, ¿quién nos garantizaba que otro de los pasajeros no había hecho lo mismo? Movimos todo porque teníamos temor de que hubiese más víctimas, pero no fue así”.