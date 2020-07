“Yo me encuentro en perfecto estado gracias a Dios y respecto a la persona que subió la publicación con mi foto, me parece algo muy irrespetuoso a mí persona y en especial a mi familia y amigos, creo que no había ningún motivo suficiente como para publicar algo tan fuerte y utilizar mi foto para obtener más publicidad o llamar la atención, sin tomar en cuenta que tengo familia que siente y se preocupa por mí”, publicó Mora en su Facebook.