Reunión de amigos terminó con un muerto y tres heridos por lluvia de balas en la playa

Los amigos se encontraban en una mesa en la playa cuando fueron atacados. Foto cortesía.

Lo que inició como una reunión de amigos en una playa en Limón terminó por convertirse en la escena de un homicidio, todo por culpa de dos gatilleros que desataron una lluvia de 19 balazos.

Ese violento ataque cobró la vida de Jerwell Delmar Richard Phillips, de 23 años. Además, dos hombres de 23 y 26 años y una mujer, de 33 años, que se encontraban con Richard, también resultaron heridos.

El trágico hecho ocurrió a eso de las 6 p. m. de este sábado 1 de abril en Cieneguita de Limón, cuando los amigos se encontraban sentados en una mesa de playa frente al bar Papuchos, a unos 400 metros de la plaza de deportes.

“Informes preliminares indican que los hechos se registraron cuando el ahora fallecido, en apariencia, se encontraba compartiendo con varias personas en la playa de la localidad y, al parecer, pasaron dos sujetos a bordo de una motocicleta y sin mediar palabra dispararon en múltiples ocasiones contra el grupo de jóvenes”, detalló la Policía Judicial.

Tras recibir la alerta sobre varias personas heridas, un grupo de cruzrojistas llegó a la escena, sin embargo, ya no había nada que hacer por Richard, pues este falleció de forma inmediata tras recibir varios disparos en la cabeza y las piernas.

“Producto de las detonaciones también resultaron con heridas un hombre de 23 años y otro de 26 años, además, una mujer de 33 años de edad quienes fueron trasladados al Hospital Tony Facio de Limón”, añadió el OIJ.

Los investigadores a cargo del caso informaron que tras hacer una revisión de la escena del crimen encontraron 19 casquillos, pero no detallaron de qué clase de arma de fuego serían.

El OIJ no ha establecido un móvil para el homicidio, sin embargo, por cómo se dieron las cosas, no se descarta que se trate de un ajuste de cuentas, lo que no se tiene claro es si el ataque iba dirigido hacia Richard o hacia alguno de sus amigos.