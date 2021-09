Rexy se perdió en Cartago y su familia está desesperada

Rexy tiene 12 años de estar con la familia. Foto cortesía. Rexy tiene 12 años de estar con la familia. Foto cortesía.

Rafaela Varela y su hijo Carlos están desesperados y desean encontrar lo antes posible a su amado perrito Rexy, que se escapó de su casa en Cartago.

El peludito, que es de raza schnauzer y tiene 12 años, se perdió la noche del sábado 18 de setiembre en el barrio El Carmen, cerca de donde se encuentra la línea del tren.

Rafaela nos contó que aquel día, ella y su familia regresaban a su casa del cumpleaños de una sobrina y mientras bajaban cosas del carro decidieron sacar a Rexy para que diera una vueltica y el bandido aprovechó para irse.

“Revisé las cámaras que tenemos en la casa y que dan hacia la calle, vi que salió a las 9:13 de la noche, en el video se ve que se va caminando hacia la vía del tren, pero luego de eso no sabemos qué pasó con el”, dijo la señora.

Aquella misma noche su hijo lo buscó durante más de dos horas, desde Los Ángeles hasta Los Diques, pero no logró encontrarlo. A la señora le pareció muy extraño que Rexy no apareciera porque es un perro muy viejito y no está acostumbrado a caminar mucho.

“Nunca se había perdido, es muy casero. Recién nacido se me quiso escapar, pero lo encontramos en la cuadra, desde entonces no había pasado nada así”, añadió.

Otra cosas que preocupa a la familia es que el peludito se viene recuperando de una operación en el ojito derecho por un tumor benigno.

“La verdad es que los perritos son parte de la familia y Rexy siempre ha sido muy consentido y chineado, por eso es que nos duele tanto”, dijo Rafaela.

Se han hecho decenas de publicaciones en redes sociales, pero nadie ha dado ni una sola pista. Añadió Rafaela que la familia ofrece una generosa recompensa a quien lleve de vuelta a su amada mascota.

Si usted ha visto a Rexy o sabe dónde podrían tenerlo, puede llamar al teléfono 8811-9887.