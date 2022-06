Río deja a familia sin la mitad de la casa en San Carlos (Videos)

Familia afectada por crecida de río en San Carlos. Foto Edgar Chinchilla.

Franklin Cordero Chávez y su familia están viviendo una pesadilla ya que el río Santa Clara, en Florencia de San Carlos, se llevó, literalmente, la mitad de su casa.

La tragedia ocurrió la tarde de este martes 28 de junio como consecuencia de los fuertes aguaceros, que provocaron que el río se creciera.

“Esto ayer (martes) fue feísimo, hace veinte años también se llenó, pero no fue ni parecido a lo que pasó ayer. Es una situación muy dura para nosotros, porque (el río) se nos llevó la mitad de la casita y solo quedamos con un cuartito”, contó Cordero, quien se gana la vida como recolector de Chatarra.

Gabriela García, esposa de Cordero, contó que al momento del suceso en la casa estaban ella, su marido y sus tres hijos: María Celetes, de 14 años; Byron, de 4 y Bryan, de 3. Afortunadmente, ninguno resultó herido.

“Siento mucha desesperación y mucho estrés de ver cómo se me fue mi casa, no tenemos dónde vivir, por ahorita nos estamos quedando donde la hermana de mi marido. No tengo palabras para describir cómo nos sentimos, porque lo perdimos todo”, relató García.

A la familia, que tiene 17 años de vivir en ese lugar, de momento solo le quedó un cuarto para vivir, pero teme quedarse ahí pues no sabe si el río seguirá socavando el terreno.

Lo único que pudieron rescatar fue un poco de comida y algunos trastes.

“Estamos pidiéndole a Dios que las autoriddes nos ayuden, para ver qué solución nos dan, porque prácticamente estamos en la calle, no tenemos casi ni dónde dormir”, dijo Cordero.

Si usted desea ayudar a Franklin y a su familia, puede contactarlo al teléfono 6427-0915, ese mismo número cuenta con Sinpe Movil a su nombre.

