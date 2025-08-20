Ruta 32: cierre preventivo por saturación de suelos, ¿a qué hora abren?

La ruta 32 está cerrada

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) informó que la ruta 32, vía que comunica a San José con Limón, está cerrada.

El cierre es preventivo debido a la saturación de los suelos que representa un riesgo para los conductores.

Según informaron, la medida se mantendrá hasta que se pueda realizar una inspección técnica en la vía.

“El miércoles, a primera hora de la mañana, los equipos encargados procederán con la revisión correspondiente para determinar si es posible la reapertura”, detalló el MOPT.

Recuerde que puede viajar por ruta 10, Turrialba; Bajos de Chilamate – Vuelta de Kopper, habilitada para todo tipo de vehículo. Y Vara Blanca, disponible únicamente para vehículos livianos.