Ruta 32 continúa cerrada por inestabilidad del terreno en el kilómetro 31

El paso por la ruta 32 se mantiene cerrado, debido a la inestabilidad del talud en el kilómetro 31, en el sector del Zurquí.

La ruta 32 sigue cerrada y no se sabe cuándo la abrirán. (MOPT/cortesía)

Los trabajadores continúan realizando estudios y evaluaciones de seguridad en la zona, con el fin de determinar el momento adecuado para reabrir la vía. Aún no hay hora para eso.

Además, en el kilómetro 21 las cuadrillas trabajan en remover el material que cayó sobre la carretera, a causa de las lluvias de los últimos días.

LEA MÁS: OIJ confirma algo que ya se sospechaba en tragedia en la que murieron madre e hija en Alajuela

Las autoridades recomiendan a los conductores utilizar rutas alternas: Vara Blanca, únicamente para vehículos livianos, Ruta 10, que comunica Turrialba con Siquirres, y Bajos de Chilamate–Vuelta de Kooper, como opción adicional.

LEA MÁS: Falleció el joven de 17 años que fue atacado a balazos en Pavas