Ruta 32 permanece cerrada: ¿Qué está pasando?

Un operativo policial mantiene la Ruta 32 cerrada (Ruta 32/cortesía)

El paso por la ruta 32 se mantiene cerrado este martes en el sector de Quebrada González debido a un operativo policial, sin embargo, de momento se desconoce qué es lo que ocurre y más de un conductor anda asustado.

Según la información preliminar, las autoridades desplegaron un amplio dispositivo de seguridad para dar con una persona en fuga.

Oficiales de la Fuerza Pública permanecen en el sitio realizando labores de búsqueda y control, mientras se solicita a los conductores tomar rutas alternas y atender las indicaciones de los cuerpos policiales.

Varios conductores han indicado en redes sociales que llevan mucho tiempo en fila esperando a que sé de la apertura.

La Teja consultó a la Fuerza Pública y las autoridades indicaron que, según su monitoreo, no hubo ningún tiroteo. Sin embargo, en una fotografía que circula en redes sociales, se observa un carro chocado custodiado por dos patrullas.

Este medio ya amplió la consulta a la Fuerza Pública y estamos a la espera de una respuesta de la situación que se dio.

Noticia en desarrollo