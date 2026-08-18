Sucesos

Sacan de nuevo a Diablo y Tan de La Reforma, este es el motivo

Diablo y Tan fueron llevados a los tribunales por solicitud del fiscal general Carlo Díaz

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Por Adrián Galeano Calvo

Alejandro Arias Monge, alias Diablo, y Jonathan Pérez Méndez, conocido como Tan, nuevamente fueron sacados de la cárcel La Reforma bajo un fuerte operativo de seguridad.

Ambos sujetos fueron trasladados hasta el Primer Circuito Judicial de San José, esto por solicitud expresa del fiscal general Carlo Díaz.

Así lo dio a conocer la oficina de prensa del Poder Judicial, la cual indicó que Diablo y Tan serán presentados a una vista oral y privada de admisibilidad y competencia, que se llevará a cabos los días 18 y 19 de agosto.

Alias Diablo en La Reforma
Alias Diablo en La Reforma (Ministerio de Justicia y Paz/Cortesía)

“El Tribunal realiza esta vista a solicitud del Fiscal General Carlo Diaz Sánchez. La misma se realizará en el Primer Circuito Judicial de San José, en las salas de juicio de la jurisdicción JEDO”.

El Poder Judicial explicó el motivo detrás de la solicitud hecha por el fiscal general.

“La solicitud del Fiscal General pretende que el proceso penal en que ambos figuran como imputados por los delitos de homicidios calificados y por los cuáles están en prisión preventiva, pase a ser conocido por la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada y de esa manera sean juzgados por el Tribunal Especializado. Corresponde al Tribunal Especializado analizar la solicitud y determinar si el proceso cumple con los requisitos para ser tramitado en la jurisdicción JEDO”.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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