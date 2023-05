Sacerdote confesó cuál fue el motivo por el que dejó a su sobrino en desierto de Estados Unidos

La insistencia de una madre para que le llevaran a su hijo hasta el desierto de Arizona en Estados Unidos y el sufrimiento del niño por no estar cerca de su mamá y hermanas, fue lo que motivó al sacerdote de apellidos Brenes Villalobos de llevar a su sobrino hasta el desierto y dejarlo allí.

Así lo declaró el cura en el Tribunal Penal de San José este viernes 12 de mayo, en el juicio en su contra por los delitos de tráfico ilícito de migrantes, en la modalidad de tráfico de nacionales y abandono de incapaz.

El pequeño, de 6 años, lo encontraron los agentes federales el 19 de junio del 2018 en medio del desierto, llevaba un bulto y una bebida.

El cura es tío paterno del niño y señaló que la mamá del pequeño en ese entonces estaba viviendo en Estados Unidos junto a sus hijas mayores, además estaba embarazada y frecuentemente lo llamaba para pedirle ayuda para tener junto a ella al niño.

“A mediados o finales de abril del 2018 empiezo a recibir varias llamadas de Paola, la mamá del niño, la primera me informa que está viviendo en Estados Unidos, que se había ido para allá, que está viviendo con las dos niñas de ella. Al niño no se lo pudo llevar.

“Buscaba una mejor vida”, dijo el sacerdote, quien además mencionó que su hermano y la mujer estaban separados.

Agregó que ella le comentó que dejó a su hijo en Costa Rica y que él (niño) tenía muchos problemas, que no quería comer, le costaba dormir y que había manifestado que quería morirse, que lo único que quería era estar con la mamá y las hermanas.

“Le reclamé que por qué no arregló las cosas del niño antes de irse. Me dice que por las razones del tiempo y económicas ella no había podido resolver las cosas”, mencionó.

El sacerdote pidió que su imagen sea protegida, él declaró frente al Tribunal Penal de San José. Foto: Jorge Castillo. (JORGE CASTILLO)

El sacerdote mencionó que él ha sufrido de depresiones y en una oportunidad que vio al niño le notó la tristeza, por esta razón habría decidido llevarlo con la intención de unirlo junto a la mamá.

El cura declaró por más de 40 minutos.

Este juicio entrará a la etapa final a partir del 22 de mayo y luego el Tribunal Penal decidirá el futuro del sacerdote.