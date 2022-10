Sala IV condena al Estado: Policías esposaron y retuvieron a muchacha de 16 años sin motivo

Fuerza Pública. Foto: Alejandro Gamboa

La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar un recurso de hábeas corpus contra el Ministerio de Seguridad Pública relacionado con el caso de una joven de 16 años que fue esposada y estuvo retenida en una delegación por una hora sin motivo alguno.

Así lo estableció dicho órgano en una resolución con fecha del 28 de setiembre del 2022, en la cual se resolvió condenar al Estado por dicha situación, la cual ocurrió el pasado 8 de junio en Los Guido de Desamparados.

“Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en cuanto al uso de esposas metálicas durante el traslado de la tutelada a la delegación policial, y en relación con el periodo de privación de libertad comprendido entre las 19:00 y las 20:00 horas de 8 de junio de 2022. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese”, indica la resolución.

¡Sin piedad! Hombre es asesinado de varias puñaladas en chatarrera

En el recurso, presentado el 13 de setiembre del 2022, la joven aseguró que la tarde del día mencionado caminaba junto a otro joven cuando sin motivo alguno fueron interceptados por dos policías, quienes le exigieron su identificación.

“Explica que en el momento no portaba identidad ya que se encontraba a 25 metros de su casa; sin embargo, se llenó de temor ante lo ocurrido. Indica que le explicó a los agentes policiales que es menor de edad y luego de unos minutos su madre le llevó la cédula. Alega que pese a ello, varios oficiales ejercieron una detención con violencia en su contra y luego la llevaron a la Delegación, donde fue requisada antes de entrar. Añade que estuvo esposada todo el camino y luego la metieron en celdas, todo a pesar de que no había indicio alguno de que hubiera infringido la ley. Insiste en que no existió motivo alguno para atentar contra su libertad de tránsito ni de ejercer coacción, fuerza e intimidación”.

Por solicitud de la Sala IV, el Ministerio de Seguridad Pública también se refirió a lo sucedido, indicando que según el libro de actas, en el cual está el reporte policial de ese día, detuvieron a la muchacha porque esta se puso agresiva cuando los oficiales revisaban a un joven que, al parecer, tenía droga en su poder.

“Al lugar se aproxima una femenina que en apariencia es la pareja sentimental del masculino o conocida del mismo, quien llego insultando a los oficiales del GAO Regional”(...) “obstaculizando la labor policial, se le solicita que se identifique y no accede, encarando a la oficial Hernández, posterior lanza un popi que porta en su mano al rostro de la oficial, impactándole cerca del ojo, la reducen a la impotencia para tranquilizarla y la femenina dice ser menor de edad por lo que se sigue el protocolo en estos casos”, indicó Seguridad.

Tráficos habrían ayudado a banda narco custodiando carros en los que movían drogas

Los oficiales llevaron a la menor a la delegación de San Juan de Dios, donde la muchacha finalmente se identificó. Ante le esto los uniformados, según el informe, realizaron un informe policial y tras una hora la dejaron en libertad.

Al analizar la situación los magistrados de dicha Sala determinar que los oficiales actuaron conforme a la ley al detener a la muchacha, sin embargo, estos no debieron esposarla, pues en ningún momento indicaron que esta tuviera un actitud violenta, por lo que por ser menor de edad no debieron realizar esa acción.

“Ahora bien, se verifica que, una vez en la delegación policial de San Juan de Dios, se logró identificar plenamente a la tutelada y se confeccionó el informe policial n.° 82798-2; sin embargo, pese a que este documento fue emitido a las 19:00 horas, no fue sino hasta las 20:00 horas que se permitió el egreso de la menor. Al respecto, esta Cámara no aprecia algún motivo válido para que la aprehensión de la tutelada se extendiera por una hora adicional