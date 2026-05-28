Sucesos

Sala IV falla a favor de Randall Zúñiga y condena a OPA y Trivisión por divulgar recetas médicas

Los magistrados concluyeron que Trivisión y Canal OPA violaron el derecho a la intimidad del exdirector del OIJ

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Por Silvia Coto

La Sala Constitucional le dio la razón al exdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga y declaró con lugar un recurso de amparo presentado contra las televisoras Trivisión y Canal OPA, al determinar que ambos medios vulneraron su derecho a la intimidad al divulgar públicamente recetas médicas personales.

Randall Zúñiga, director del OIJ, confirmó que, en la denuncia presentada por una turrialbeña, se cita a funcionarias del Inamu que ofrecían becas y traslado de domicilio a la denunciante.
La Sala Constitucional dio la razón a Randall Zúñiga. (Foto: John Durán /Foto: John Durán)

El fallo se da en medio del proceso judicial que enfrenta Zúñiga y semanas después de que fuera destituido de su cargo el pasado 18 de mayo por decisión unánime de los 22 magistrados de Corte Plena.

En reportajes emitidos el 9 de febrero de 2026, se mostraron imágenes de recetas extendidas a nombre del entonces jerarca del OIJ. En dichos documentos aparecían medicamentos como Valaciclovir, Cialis y Amisos Men, los cuales formaban parte de un expediente penal en investigación por presuntas violaciones.

En su recurso, Zúñiga alegó que los medios no se limitaron a informar sobre la existencia del proceso penal o sobre su suspensión, sino que además recurrieron a especialistas y búsquedas en Internet para relacionar los medicamentos con posibles enfermedades, incluyendo herpes y contagio venéreo.

Según el exdirector, la divulgación de esos documentos médicos provenientes de un expediente penal reservado constituyó “una intromisión grave” en su vida privada y generó inferencias médicas que no habían sido confirmadas judicialmente.

Los representantes de OPA defendieron la publicación alegando libertad de expresión y derecho a la información, argumentando que Zúñiga, como director del OIJ, estaba sometido a un mayor escrutinio público.

Mientras tanto, Trivisión aseguró que posteriormente retiró el material de sus plataformas.

Sin embargo, la Sala IV rechazó los argumentos de ambas empresas y recordó que la información médica y los padecimientos de una persona son considerados datos sensibles de acceso restringido.

Los magistrados concluyeron que revelar el tratamiento farmacológico del exfuncionario no aportaba un interés público legítimo y representó “un exceso en el ejercicio del derecho a informar”.

Como parte de la sentencia, la Sala ordenó a Trivisión y Canal OPA eliminar de manera inmediata y definitiva cualquier imagen o reproducción de las recetas médicas de páginas web, redes sociales y motores de búsqueda.

Además, ambas empresas fueron condenadas al pago de costas, daños y perjuicios, cuyos montos serán definidos posteriormente en la vía civil.

La resolución advierte que el incumplimiento del fallo podría acarrear penas de prisión de entre tres meses y dos años o multas económicas, según establece la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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