Camilo Rodríguez,fue asesinado este lunes. (Tomado de Facebook./Tomado de Facebook,)

El carro en el que viajaba el periodista costarricense Camilo Rodríguez cuando fue asesinado este lunes 16 de noviembre en la ruta 32, cerca de Santo Domingo de Heredia.

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Se trata de un Greatwall cuyo registro tiene un valor fiscal de más de 3 millones de colones y un marchamo pendiente de 215.244 colones.

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Otro detalle que llama la atención es que el vehículo no estaba inscrito a nombre de Rodríguez, sino de otra persona, de apellido Chaverri, según la información registral consultada.

Datos del carro en el que viaja Camilo. Captura (Camilo Rodríguez /Camilo Rodríguez)

Este es el valor fiscal del vehículo

Los datos también indican que el Greatwall tiene un valor fiscal de poco más de 3 millones y medio.

El vehículo fue el que utilizaba el comunicador cuando ocurrió el ataque armado que acabó con su vida.

La emergencia provocó un amplio operativo de la Fuerza Pública en la zona, luego de que se reportara una balacera contra un pick up rojo en el que se encontraba Rodríguez.

Una fuente cercana a La Teja confirmó el asesinato del periodista, mientras las autoridades atienden el caso.