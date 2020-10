Un familiar de Marín, quien prefirió no identificarse, dijo que el salonero era el mayor de cuatro hermanos, no le conocían problemas y temen que la razón del ataque haya sido por el dinero de la venta del carro. Aseguran que no era mucha y que incluso ese día pagó dos deudas. Ellos presienten que quizás alguna persona cercana supo de la platica y lo traicionó.