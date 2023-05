¡Salvajada en carretera! Buscan a motociclista que de una patada le quebró la quijada a conductor

Violencia y más violencia es lo que se vive en las carreteras de Costa Rica al punto de poner en peligro la vida de los demás.

Un video de seguridad captó el momento en el que un motociclista pateó en la cara al conductor de un camión de apellido Landa, de 64 años, quebrándole la quijada.

Esta situación tan salvaje ocurrió este miércoles 17 de mayo, pasadas las 4 p.m. en Sabanilla de Montes de Oca.

La víctima está internado en el hospital Calderón Guardia a la espera de ser operado. A la familia de Landa se le vinieron una serie de preocupaciones; primero, por el estado de salud de su ser querido y, luego, por los problemas económicos que está generando esta golpiza.

El responsable de la agresión es un motociclista quien, en apariencia, quería dinero y al ver que no conseguía su objetivo agredió a la víctima, para luego darse a la fuga.

La Teja conversó con la hija de Landa y ella nos detalló lo que conoce de los graves hechos, los cuales fueron denunciados este jueves ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en San José.

“Nosotros tenemos una distribuidora de mariscos y mi papá los distribuye; él andaba cobrando unas facturas y repartiendo un producto. Estaba en el camión, lo iba acomodar y dio reversa, el motociclista parqueó la moto detrás del camión, en un punto ciego para mi papá y donde él echó para atrás siente donde golpea algo, él frena y se baja”, detalló la joven.

A la moto solo se le habría quebrado el guardabarros delantero (pieza que va sobre la llanta).

Landa comenzó a revisar las luces del camión y, al parecer, el motociclista le habría indicado que arreglaban por las buenas o por las malas; supuestamente, lo único que quería era dinero; sin embargo, la víctima le dijo que llamaran a un tráfico, porque no le iba a dar plata.

“Ahí es donde empieza el problema, el tipo le comenzó a gritar que le tenía que pagar. Hay testigos que confirman que mi papá, en ningún momento, le falta el respeto, no le grita, parece que el hombre le pide plata y mi papá le dijo: ‘no hermano, no le voy a pagar nada, llamemos al tráfico y con mucho gusto, porque si usted quiere que le pague, entonces yo me voy a fijar para ver que le pasó a las luces del camión y aún así no le estoy reclamando’.

“Donde mi papá se agacha y se sienta para decirle lo de las luces el tipo se altera y le habría dicho que ‘iban a arreglar por las buenas o por las malas, que decida’. Como mi papá le dice que va a llamar al tráfico es cuando le pega el patadón, lo ofende y se va”, manifestó la hija de la víctima.

El motociclista luego de la salvaje acción contra el conductor de apellido Landa, de 64 años, se fugó del sitio. Foto: captura de video

A Landa le tienen que hacer una cirugía reconstructiva en la que debe usar placas y 26 horas después de la agresión seguía esperando por la operación y sin haber podido comer nada.

El negocio de la familia es distribuir los mariscos, pero Landa que era quien los repartía no va a poder trabajar. La familia lo va a tener que cuidar hasta su recuperación y para colmo de males, actualmente, él no tiene seguro social entonces su familia también piensa en la deuda con la Caja a raíz de este hecho violento.

El motociclista sigue en fuga y temen que agreda a otro conductor.