Salvaje muerte de persona aparentemente transgénero crea mucha indignación

De múltiples puñaladas le quitaron la vida a una persona, aparentemente transgénero, la madrugada de este domingo en barrio Fecosa en El Carmen de Cartago.

Las autoridades judiciales recibieron la alerta a la 1 a.m. no obstante la Cruz Roja recibió el llamado de atención desde las 12:30 a.m.

De múltiples puñaladas le quitaron la vida a un hombre de apellido Camacho, al parecer se trataba de un transgénero conocida como Laisa. Foto: Cortesía ANI

LEA MÁS: Persecución entre motos y lluvia de balas tuvo sangriento desenlace

Cuando los rescatistas llegaron, encontraron a la víctima con cortadas en el abdomen y las piernas, lo declararon fallecido en el sitio.

“Se informa del hallazgo del cuerpo de un hombre fallecido en la zona, en apariencia presenta varias heridas por arma blanca (punzocortante)”, dijeron en el OIJ.

Las autoridades identificaron a la víctima con el apellido Camacho, de 56 años.

Lugareños mencionaban que se trataba de una persona transgénero a quien de cariño le conocían como Laisa, no obstante esta versión no está confirmada judicialmente.

Las causas que mediaron en este salvaje ataque no están claros, tampoco hay responsables de momento.

Cartago es la segunda provincia con menos homicidios, en lo que llevamos del año registran 57 muertes violentas.