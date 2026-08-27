Sangre sigue corriendo: hombre es víctima de una aterradora ejecución a plena luz del día

La sangre sigue corriendo en la provincia de Limón, pues la tarde de este jueves un hombre fue víctima de una brutal ejecución a plena luz del día.

El crimen fue confirmado a este medio por la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual informó que el hecho ocurrió a eso de la 1 p.m. en la localidad de Cieneguita de Limón.

El comité local fue alertado sobre un tiroteo, el cual dejó como saldo a una persona herida, por lo que de inmediato se envió una ambulancia básica y personal paramédico al sitio.

A su llegada, los cruzrojistas encontraron a un hombre tendido boca abajo y al revisarlo determinaron que este ya no presentaba signos vitales.

El crimen ocurrió frente a lo que pareciera ser la cochera de una casa. (IStock)

Además, la revisión preliminar permitió identificar que el ahora fallecido presentaba un disparo en la cabeza.

En cuanto a la víctima, de momento las autoridades no han dado a conocer su identidad, mientras que la Cruz Roja únicamente ha dado a conocer que se trata de un hombre que tendría 28 años.

El cuerpo del hombre quedó tendido boca abajo al frente de lo que parecía ser la cochera de una casa.

Las autoridades policiales mantienen un operativo para tratar de dar con algún sospechoso.

Este es el segundo homicidio que ocurre en Limón en menos de 24 horas, pues ayer por la tarde otro hombre fue ejecutado de la misma forma en Campo 2, en Pococí.