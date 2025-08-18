Sucesos

Sangrienta guerra narco en San José cobra otra vida: asesinan a joven de apenas 23 años

Las disputas de territorios narco son las responsables de causar dolor en las familias josefinas

Por Alejandra Morales

La violencia por culpa de la guerra narco que azota varios puntos de San José, sería la responsable de cobrar otra vida.

Las autoridades identificaron a la reciente víctima con el apellido Ramírez, de 23 años.

Muerto en Río, Sagrada Familia
Un muchacho de apellido Ramírez, de 23 años, fue atacado en Sagrada Familia, San José, y murió en el hospital San Juan de Dios. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

En esta agresión también resultó herido un muchacho de apellido Valverde, de 21 años, quien lucha por su vida en el hospital San Juan de Dios.

De acuerdo con el OIJ, la situación la atendieron a las 8:08 p.m. de este domingo 17 de agosto, en Sagrada Familia de Hatillo, San José.

“Aparentemente se encontraban en la calle cuando, al parecer, fueron abordados por dos sujetos en motocicleta, les dispararon en reiteradas ocasiones”, explicaron los agentes judiciales.

Ramírez sufrió las heridas en la cabeza y Valverde en las piernas y brazos.

Los sospechosos se dieron a la fuga.

Ramírez fue declarado sin vida en el centro médico.

La violencia en la capital josefina se estaría generando por problemas entre bandas que disputan territorios narcos, muchas de estas se están aliando y están peleando contra Los Lara, organización asentada en los barrios del sur de San José, quienes siguen liderando pese a tener a sus líderes en la cárcel.

Este lunes 18 de agosto, en la madrugada, hubo otra balacera en Sagrada Familia, donde un hombre fue baleado en la cabeza y lo llevaron grave al hospital San Juan de Dios.

El viernes 15 de agosto pasado, un triple homicidio en Howard’s Cantina, en Pozos de Santa Ana, cobró la vida de José Rodolfo Garbanzo Rodríguez, de 39 años, alias Mufasa, supuesto líder de una banda conocida como Los Coqueros, asentada en Pavas.

Además de Kenneth Armando Sanabria, de 36 años, y de un hombre inocente de apellidos González Santamaría, de 44 años.

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

