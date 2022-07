¡Se busca a ‘Koke’! Se perdió al saltar por la ventana de un carro tras accidente

‘Koke’ tiene tres días de estar desaparecido y su familia está desesperada por encontrarlo.

El peludito es un Pastor Australiano de un año y medio de edad; desde que tenía poco más de un mes de nacido se convirtió en el fiel compañero de Jorge Crespi.

Este domingo 24 de julio pretendían ir a divertirse en una finca en Getsemaní de Heredia, sin embargo un accidente en carretera cambió los planes y convirtió el paseo en pesadilla.

“Iba manejando un carro en dirección hacia la iglesia de Santa Lucía de Barva, cuando un perrito se me atravesó. Para esquivarlo hice una maniobra rápida hacia la derecha y no me di cuenta que había una alcantarilla grande, en ese momento el carro se llevó un gran golpe y se detuvo, Koke se asustó muchísimo y se tiró por la ventana”, recordó Jorge.

El perrito corrió como un kilómetro y medio en cuestión de minutos; Jorge dejó el vehículo botado y se fue detrás de su mascota, pero no hubo forma de alcanzarlo.

‘Koke’ salió sin rumbo por Santa Lucía de Barva, Heredia. Foto: Cortesía Caro Villa

“Es un perrito muy chineado, si yo no soy el que le da de comer, no come. Siempre ha dormido conmigo, no está acostumbrado a estar sin su familia, donde sea que esté no la está pasando bien”, expresó su dueño.

Durante estos días Jorge ha ido a rastrear toda la zona buscando a su amigo de cuatro patas, él le agradece a las personas que se han unido a su búsqueda y pide ayuda para que otros le colaboren. El lunes, como era feriado, pasó todo el día buscando a Koke; el martes tuvo que trabajar un rato y de nuevo regresó a la zona y este miércoles ha andado por todo lado buscando sin éxito.

Es un peludito muy chineado y su familia pide ayuda para llevarlo a casa. Foto: Cortesía Caro Villa

‘Koke’ anda con un collar anaranjado con turquesa, tiene una plaquita azul en forma de hueso con su nombre y números de contacto.

“Toda mi familia, amigos y yo lo hemos buscado desesperados por la zona y alrededores desde entonces y no lo hemos encontrado. Hemos rodeado la zona en la mañana, tarde, noche e incluso madrugada; lo buscamos en carro, a pie, en bicicleta, en parques, casas, lotes baldíos, charrales, alcantarillas, y nada”.

“Koke es un perro tranquilo, muy cariñoso y lo hemos atendido con muchos cuidados desde que nació, es un perro de casa y no sabe cómo comportarse en la calle, en medio de la intemperie ni mucho menos solo. Nos duele que esté pasando frío, hambre o dolor. Koke no es de la zona, vivimos en Sabanilla y no va a poder regresar a casa solo”, expresa su dueño Jorge.

Koke tiene un año y medio de edad, desde el mes estaba con su familia de siempre. Foto: Cortesía Caro Villa

Jorge pide ayuda para también buscarlo cerca de los ríos o quebradas.

La familia está dispuesta a pagar una recompensa con tal de recuperar la paz, pues ‘Koke’ es un miembro más del hogar.

El número de contacto del dueño es el 8843 3222, José Pablo Crespi. También pueden contactarse al 88903 115 Mario Crespi y al 8555 4823 Carolina Villa.