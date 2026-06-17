Se confirma condena de 20 años contra hombre que mató a su vecino en lujoso condominio de Escazú

Otoniel Orozco Mendoza. Foto: Tomada de redes sociales

La Sala de Casación Penal rechazó el recurso de casación presentado por la defensa de Eduardo Ramírez Zamora y dejó completamente en firme la sentencia de 20 años de prisión impuesta por el homicidio de Otoniel Orozco Mendoza, ocurrido en un condominio de Guachipelín de Escazú.

La resolución fue notificada este martes y representa el cierre definitivo del proceso penal, por lo que el condenado continuará descontando la pena que ya cumple en prisión.

Rodrigo Araya, abogado de la familia de Orozco, confirmó a La Teja que recibieron la notificación de la Sala Tercera y manifestó la satisfacción de sus representados por el resultado.

Rechazan último intento de defensa y dejan firme condena por crimen de Otoniel Orozco en lujoso condominio

“Acabamos de recibir la notificación de Sala Tercera donde se confirma que le rechazaron el recurso de casación a la defensa y, por lo tanto, a partir de este momento queda completamente en firme la sentencia de 20 años de prisión”, expresó.

Araya añadió que, aunque la familia no estuvo de acuerdo inicialmente con el procedimiento abreviado mediante el cual se impuso la pena, considera importante que tanto el Tribunal de Apelación como la Sala Tercera rechazaran los intentos de la defensa por disminuirla.

Otoniel Orozco Mendoza fue asesinado a tiros en Escazú, en 2024. (Captura/Captura/La Nación)

Según explicó, los abogados del condenado buscaban reducir la sanción hasta entre tres y cinco años de cárcel, argumentando que Ramírez actuó bajo un estado de emoción violenta.

“Queda claro que estamos en presencia de un homicidio calificado donde hubo alevosía y ensañamiento. Todos los intentos de la defensa por rebajar considerablemente la pena no dieron ningún fruto”, afirmó el abogado.

El caso conmocionó al país debido a que el crimen, ocurrido en junio del 2024, quedó grabado en video y tuvo origen en una disputa vecinal relacionada con el suministro de agua potable.

Los vecinos discutían constantemente.

Los hechos ocurrieron el 3 de junio del 2024, cuando, tras una discusión entre vecinos, Ramírez disparó en múltiples ocasiones contra Orozco, quien falleció en el sitio.