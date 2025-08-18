Sucesos

Se confirma la peor noticia en caso de cuerpo enterrado cerca de botadero

Víctima había desaparecido desde el pasado 5 de agosto

Por Silvia Coto
Julio Gerardo Ramírez García, de 33 años, fue visto por última vez en Turrialba, el martes 5 de agosto del 2025. Foto: OIJ
Julio Gerardo Ramírez García, de 33 años, fue visto por última vez en Turrialba, el martes 5 de agosto del 2025. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

La peor de las noticias para una familia vecina de Turrialba fue confirmada la tarde de este lunes por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) cuando se confirmó que Julio Gerardo Ramírez García, de 33 años, fue asesinado y enterrado.

El joven papá estaba desaparecido desde el pasado 5 de agosto cuando salió de su trabajo y no fue visto más.

La oficina de prensa confirmó que el cuerpo hallado este lunes era de él y que tras la revisión del cuerpo le encontraron varias heridas de cuchillo en el tórax.

El hallazgo del cuerpo conmocionó a los vecinos de Turrialba, los agentes del OIJ recibieron la alerta de un cuerpo enterrado en las cercanías del INA, camino al botadero, en Las Américas.

El cuerpo estaba enterrado en una fosa, al parecer, había rastros de cal en el sitio y también fueron encontrados los zapatos del fallecido a pocos metros.

Las autoridades ya habían realizado varias diligencias por este caso.

Ramírez trabaja en una carnicería en el centro de este cantón y el día de su desaparición vestía camiseta gris, pantalón de mezclilla azul y portaba tenis blancas con negro.

Sus familiares interpusieron la denuncia ante el OIJ. Julio era padre de un niño de 9 años que desde el día que desapareció cada vez que alguien llegaba a su casa tenía la esperanza de que fuera su papito.

