Se confirma la tragedia: fallece hombre que sufrió descarga eléctrica en Escazú

La Cruz Roja confirmó la muerte de un hombre que sufrió una descarga eléctrica en San Rafael de Escazú.

La emergencia fue atendida desde las 10:13 de la mañana, frente a Pequeño Mundo.

El rescate fue muy complicado Foto: Alonso Tenorio (Cortesía/cortesía)

Según el reporte inicial, la víctima estaba inconsciente a unos 15 metros de altura en un árbol, lo que complicó las maniobras de rescate.

Pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia por bajarlo y brindarle atención médica, el hombre fue declarado sin vida en el sitio.

Ahora se está a la espera de que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encarguen del levantamiento del cuerpo.