Sucesos

Se confirma la tragedia: fallece hombre que sufrió descarga eléctrica en Escazú

La víctima estaba inconsciente a unos 15 metros de altura, en un árbol, lo que dificultó el rescate

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Por Silvia Coto

La Cruz Roja confirmó la muerte de un hombre que sufrió una descarga eléctrica en San Rafael de Escazú.

La emergencia fue atendida desde las 10:13 de la mañana, frente a Pequeño Mundo.

Hombre murió al sufrir una descarga en Escazú. Foto: Alonso Tenorio
El rescate fue muy complicado Foto: Alonso Tenorio (Cortesía/cortesía)

Según el reporte inicial, la víctima estaba inconsciente a unos 15 metros de altura en un árbol, lo que complicó las maniobras de rescate.

Pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia por bajarlo y brindarle atención médica, el hombre fue declarado sin vida en el sitio.

Ahora se está a la espera de que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encarguen del levantamiento del cuerpo.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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