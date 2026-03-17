Se confirma tragedia en Peñas Blancas: choque entre carro y tráiler deja un muerto y varios heridos

Un aparatoso accidente de tránsito entre un carro y un tráiler dejó como saldo una persona fallecida y varios heridos la noche de este lunes en las cercanías del puente Sandimas, en Peñas Blancas de La Cruz, Guanacaste.

Una persona falleció en el accidente de La Cruz (cortes/cortesía)

De acuerdo con información actualizada del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, en el sitio se confirmó la muerte de una persona producto del fuerte impacto. Esta viajaba en el carro liviano.

Además, dos personas, en condición crítica, fueron trasladadas de urgencia a un centro médico, mientras que otras dos con golpes de menor gravedad también fueron llevadas al hospital para su valoración.

En el caso del conductor del camión, este sufrió golpes, pero no requirió traslado.

Inicialmente, las autoridades habían reportado que al menos dos personas quedaron prensadas dentro del vehículo liviano, lo que obligó a los bomberos a realizar complejas maniobras de rescate en la escena.

Las circunstancias que provocaron el accidente aún están bajo investigación.

Se desconoce la identidad de la víctima.