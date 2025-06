Se cumplen 6 años sin respuestas: el misterio de la desaparición de exagente del OIJ

Luis Alberto Campos Zamora de 64 años lleva seis años desaparecido.

El exagente del OIJ Luis Alberto Campos Zamora, de 65 años, lleva seis años y cuatro meses desaparecido, pero para sus familias el dolor sigue intacto.

Ellos no lo olvidan y viven aguardando que algún día puedan tener una respuesta.

El caso ante las autoridades judiciales todavía no ha sido cerrado, pero tampoco avanza, pues, se encuentra a la espera de que haya alguna novedad para que sea reactivado.

Su hermana, Patricia Campos, aseguró que su hermano no apareció y tampoco lograron saber nada sobre lo que le sucedió, lo cual le genera un sentimiento que provoca desesperación y dolor.

Luis Alberto Campos Zamora, de 65 años junto a su mamá María Luisa Zamora. Foto: Cortesía Patricia Zamora

“La familia tiene la esperanza de algún día tener noticias de él, cuando se puede publicamos información, ya que el OIJ no nos ha vuelto a dar ningún detalle o información”, dijo Campos.

Una fuente judicial aseguró que fueron muchas las diligencias que realizaron por el caso, pero no se estableció a una persona sospechosa ni se dio con el paradero del exagente, pese a que se investigó desde el momento en que se presentó la denuncia.

La última vez que se supo de don Luis fue el 7 de febrero del 2019, ese día se acabó la paz para sus hijos, su madre, quien estaba enferma, y sus hermanos.

Sus allegados estaban seguros de que Luis no se hubiera alejado de ellos por ninguna razón, mucho menos de su mamá.

El caso de don Luis, quien era exagente del OIJ, es muy extraño, por lo que sus allegados temen que algo tuvo que haberle pasado porque jamás hubiera faltado. Él vivió en Estados Unidos muchos años y luego decidió venir a Costa Rica para compartir tiempo con su mamita que se encontraba delicada de salud, él era un hijo amoroso con ella.

Lo último que hizo Luis y que quedó grabado en unas cámaras de seguridad fue ir de Desamparados a Guápiles para hacerse un tratamiento dental, ya que era un lugar donde le harían muy buen precio.

Su hermana nos contó que el día de la desaparición él se fue de Desamparados a Guápiles para hacerse un tratamiento dental que un amigo le recomendó.

El plan de Luis era llegar a su casa, pues antes de irse de Guápiles compró unos sándwiches y avisó que ya iba para su casa.

“Se buscó en toda la zona cercana al lugar donde él estuvo y también en el Zurquí. La familia también mantuvo la búsqueda durante mucho tiempo, pero no encontraron ni una sola pista.

“Es muy duro porque cuando una persona desaparece, la familia vive con esa angustia y por más que se ha tratado de darles una respuesta de lo ocurrido, ha sido imposible, ninguna pista ha movido el caso en los últimos años. En algún momento hubo una pequeña esperanza cuando se encontraron unos restos, pero no le pertenecían”, dijo la fuente.

Don Luis quedó grabado en cámaras de seguridad.

Don Luis se subió en un taxi el día que desapareció, pero después de ese momento no se sabe más, el conductor en todo momento aseguró no saber nada, no recordarlo. También se contactó a un Uber en que se subió cuando iba para Guápiles.

Luego de investigar a ambos conductores no se les vinculó con el caso.

Pese a que lo buscaron los agentes a lo largo de la Ruta 32 no hubo resultado, entrevistaron a muchas personas.

La mamá de don Luis murió esperando a que su hijo regresará, ya que a los cuatro meses de que él desapareció falleció.

“Don Luis era un señor que no tenía depresión, que más bien estaba en un momento de su vida bonito de disfrutar de querer estar con su familia luego de tantos años y de ver crecer a sus nietos, era una persona preparada y de buenas costumbres”, dijo la fuente.

El celular de don Luis fue localizado, aparentemente, en una cuartería que se registraba en San José, pero al parecer, nunca se hicieron diligencias necesarias para decomisarlo.

Lo que la familia de don Luis más extraña es su presencia, ya que el señor siempre pasaba al pendiente de saber cómo estaban todos.

El OIJ mantiene la investigación por este caso abierta, por lo que cualquier información que tenga para el caso, puede llamar al 800-8000-645. La familia anhela saber qué fue lo que ocurrió con él para encontrar un poquito de paz entre tanta angustia.