Se entrega esposa de sospechoso de planear atentado contra exministro Michael Soto y juez la envía a prisión

La esposa de un hombre investigado por presuntamente planear un atentado contra el exministro de Seguridad Michael Soto, se entregó a las autoridades judiciales y ahora deberá permanecer en prisión preventiva mientras avanza la investigación en su contra.

Se trata de una mujer de apellidos Guevara Arguedas, a quien la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial logró que se le impusieran tres meses de prisión preventiva como medida cautelar.

El Ministerio Público informó que la sospechosa se presentó voluntariamente ante las autoridades el miércoles, luego de que el pasado 26 de febrero no se encontrara en su vivienda, ubicada en Escazú, cuando agentes judiciales realizaron un allanamiento con el objetivo de detenerla.

La mujer figura como sospechosa, junto con su esposo, apellidado Cambronero Arauz, de ocultar y encubrir bienes presuntamente provenientes del narcotráfico, el caso fue llamado “Herencia”.

La mujer no fue encontrada en la casa el día de los allanamientos pero finalmente se entregó. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

En el caso del hombre, las autoridades sí lograron detenerlo durante el operativo realizado en la vivienda de la pareja. Un juez ordenó seis meses de prisión preventiva en su contra mientras continúan las pesquisas.

Bienes por ₡1.000 millones

Según la investigación de la Fiscalía, el matrimonio habría adquirido bienes muebles e inmuebles, además de crear y utilizar sociedades para comprar e inscribir propiedades, así como para desarrollar actividades económicas “mampara” con el objetivo de justificar dinero de origen ilícito.

Para ello, aparentemente habrían realizado múltiples transacciones bancarias con el fin de introducir fondos provenientes de actividades delictivas dentro del sistema financiero nacional.

Las autoridades estiman que la pareja posee propiedades y vehículos valorados en aproximadamente ₡1.000 millones.

Caso “Herencia”

El expediente, conocido como caso “Herencia”, cobró relevancia debido a que Cambronero Arauz figura como sospechoso de haber planeado un atentado contra Soto cuando este se desempeñaba como ministro de Seguridad Pública.

El propio Soto confirmó que las amenazas surgieron en el año 2021, cuando fueron reportadas ante el Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas (CICO).

Según explicó, tras conocerse la alerta, en ese momento se activaron medidas de seguridad y se dio seguimiento al caso para determinar el posible nivel de participación de las personas señaladas.

La nueva investigación por presunta legitimación de capitales podría ahora aportar nuevos detalles sobre aquella supuesta amenaza, mientras las autoridades continúan con las diligencias del caso.