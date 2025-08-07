¿Se frena extradición de Celso Gamboa? Esto determinó la Sala Constitucional

La Sala Constitucional, rechazó de plano la segunda acción de inconstitucionalidad presentada contra la extradición de nacionales tramitada bajo el expediente 25-021062-0007-CO.

Así lo confirmaron la mañana de este jueves 7 de agosto.

“La persona accionante señala la inconstitucionalidad de la Ley n.° 10730, que reformó el artículo 32 de la Constitución Política para permitir la extradición de costarricenses por delitos de narcotráfico y terrorismo.

“Alega que dicha reforma vulnera varios derechos fundamentales, como el derecho a no ser desarraigado de la patria, la prohibición de regresividad en materia de derechos humanos, el principio de soberanía y territorialidad, la garantía del juez natural, y la prohibición de retroactividad”, menciona el documento.

Celso Gamboa es requerido por Estados Unidos por el supuesto tráfico internacional de drogasl. Foto: Kattia Bermudez

Además, alegaba que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, protege el derecho a no ser expulsado del país.

En la sentencia 2025-024826, la Sala Constitucional, por mayoría, determinó que, en principio, no le corresponde pronunciarse sobre el fondo de las reformas constitucionales, pues su competencia se limita a verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Constitución Política.