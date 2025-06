Hombre que murió en impresionante accidente en La Sabana era considerado un ángel

Enyels Vado Cruz, de 45 años, más conocido como Ángel, es el conductor que murió en el impresionante choque contra un poste en La Sabana, en San José.

Vado era el jefe administrativo financiero de la Universidad La Salle.

El nombre de él no era casualidad, ya que su forma de ser era igual de grandiosa y así lo han hecho notar decenas de comentarios de estudiantes de este centro educativo que lamentan la pérdida.

Ángel Vado Cruz, de 45 años, deja un grato recuerdo en las personas que lo conocieron.

“Muy lamentable pérdida, gran parte de mi amor por La Salle fue por él, su servicio, su carisma, su sonrisa, una mano amiga para quien la necesitara. Una persona increíble. Dios brinde consuelo a su familia, amigos y compañeros de trabajo”, manifestó Mónica Rojas en sus redes sociales refiriéndose a Vado.

“No puede ser, yo soy Bachiller y Licenciada gracias a que me ayudaba tanto en mis gestiones en la Universidad me motivaba a seguir y siempre fue un gran apoyo, me decía nunca es tarde para estudiar y lo estás haciendo muy bien... hoy lloro su partida y le pido a Dios que lo chinee tanto como lo hizo con toda la comunidad estudiantil”, expresó otra alumna de nombre Ericka Aguilar.

El mortal choque ocurrió frente al hotel HIlton en la Sabana.

La institución para la que trabajaba también señaló el gran trabajo que él hizo.

“Durante más de dos décadas, Enyels caminó junto a nosotros con una vocación sincera, una sonrisa siempre presente y un corazón dispuesto a servir”, señalaron.

Vado era papá de una niña de 10 años.

El accidente ocurrió a eso de las 4:50 a. m., en La Sabana, en San José, a pocos metros de la entrada principal del Hotel Hilton, esto en la carretera en sentido hacia Pavas.