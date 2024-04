Señora embestida por toro que andaba suelto: “Si me agarra de frente me hubiera matado”

Doña Alicia Flores sufrió varias heridas tras ser golpeada por el toro. Foto cortesía.

Doña Alicia Flores Núñez puede rajar que está tan fuerte como un roble, pues a sus 76 años esta valiente señora sobrevivió a la salvaje embestida de un toro que la golpeó por la espalda la mañana del miércoles en Cartago.

Flores aseguró que tras lo sucedido no siente ningún temor de volver a salir a la calle; sin embargo, aseguró que es consciente que ese incidente bien pudo costarle la vida.

“Si el toro me hubiera agarrado de frente hasta me hubiera matado. El toro me golpeó con la careta, porque si me hubiera dado con los cachos no lo estaría contando”, contó la señora a La Teja.

LEA MÁS: Toro suelto hizo estragos en Cartago al embestir a señora y a hombre con bicicleta

Afortunadamente, doña Alicia no sufrió heridas de gravedad, pero sí resultó muy golpeada, por eso es que su hija Cristina contó que la llevarán a un médico privado para que la revisen mejor.

“Si hubiera sido yo, ya me hubiera dado un paro y me estarían enterrando, pero mi mamá es un roble, de verdad que es sumamente fuerte, es de esas señoras del tiempo de antes”, dijo la hija de Flores.

Caminata terminó mal

Al parecer, sin que doña Alicia se diera cuenta, el toro se saltó la cerca del corral y empezó caminar por la acera en la que ella se encontraba. Fue en ese momento que el animal se ciñó con ella.

El toro siguió haciendo estragos tras embestir a la señora.

“Un muchacho, que sería como mi ángel de la guarda, me empezó a llamar, entonces en lugar de agarrar para mi casa cogí para arriba. El muchacho me decía: ‘Corra, señora, corra’, pero yo me preguntaba por qué me decía eso, si yo no había visto nada”, recordó.

Tras dar unos pocos pasos en dirección hacia el muchacho, la señora fue embestida violentamente por el toro.

“Luego nada más sentí el golpe por detrás, como si me hubieran tirado una piedra pesada por detrás”, recordó la señora.

LEA MÁS: Ojo con lo que pasó con el hombre al que detuvieron por sacar arma en plena mejenga

Muy golpeada

Sin que pudiera hacer nada, doña Alicia salió expulsada tras ser embestida por el animal y se golpeó fuertemente contra la acera. En cuanto al toro este siguió su camino como si nada hubiera pasado.

“Perdí el conocimiento por unos instantes, apenas se me pasó yo empecé a gritar y a gritar, le decía a los muchachos de una venta de pacas que me ayudara, entonces ya ellos llegaron y me llevaron agua y un confite”, contó Flores.

Toro embiste a señora en Cartago

Según la señora, en cuestión de segundos un montón de personas se reunieron alrededor suyo para ver cómo se encontraba. A como pudo, doña Alicia se acordó del número de su hija, por lo que uno de los muchachos la llamó de inmediato.

“Tengo la parte de la cara muy golpeada, tengo un ojo que ni lo puedo abrir, las rodillas las tengo todas cholladas. También tengo mucha molestia en el brazo derecho, porque cuando lo muevo pego unos brincos de dolor, también en la parte de las pompis”, explicó doña Alicia.

LEA MÁS: 78 reos usaron sus partes íntimas para cometer varios delitos

“Yo no siento ningún miedo, ya lo que tenía que pasarme me pasó y la verdad yo soy una persona muy tranquila”. — Alicia Flores, señora embestida por el toro.

Que se haga responsable

Doña Alicia no fue la única víctima del toro, pues el animal hizo verdaderos estragos en distintos puntos de Oreamuno, hechos que también quedaron grabados en videos.

“A un muchacho que también andaba en bicicleta le dio por detrás, pero solo le golpeó a la bici. También me dijeron que golpeó a un perrito y a un señor que estaba en Maxi Palí esperando el bus para Pacayas”.

Otras personas también fueron víctimas de las andanzas del toro. Foto cortesía.

En otro de los videos que circuló en redes sociales se observó cómo el toro trató de embestir a un hombre, pero este apenas logró esquivarlo. Al final el animal terminó “chocando” de frente con un carro.

En cuanto al toro, al parecer, este fue capturado horas después; sin embargo, hasta el momento nadie sabe a quién le pertenece dicho animal.

“Vieras que no sabemos nada, no sabemos de quién es, yo nada más le digo que él (dueño) ahí se dará cuenta de todo lo que está pasando, si él es consciente viene a visitarlo a uno, a preguntar qué me pasó y cómo me encuentro”.

Doña Alicia dijo que entre sus planes no está presentar una demanda contra el dueño del toro, pero dijo que esperaría que esa persona le ayude con los gastos médicos que debe afrontar debido a lo que le sucedió.

“Yo digo que él no tiene la culpa de que el toro se saliera, yo no quiero molestarlo, pero digo que ojalá se haga cargo de todo lo que me tienen que hacer, porque me tienen que hacer radiografías por aparte, que me siga ayudando con eso”.