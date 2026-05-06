Sucesos

Señora muere atropellada en San Ramón

El trágico hecho ocurrió la tarde de este miércoles

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Por Adrián Galeano Calvo

Las carreteras de nuestro país siguen siendo escenario de trágicos accidentes de tránsito; el más reciente ocurrió la tarde de este miércoles y cobró la vida de una señora.

El hecho fue confirmado por la Cruz Roja, la cual indicó que se trató de un atropello ocurrido a eso de la 1:30 p.m. en San Ramón de Alajuela, específicamente sobre ruta 1, en la recta de cañal blanco, entre San Ramón y Palmares.

Tras recibir la alerta, la Benemérita despachó personal en una ambulancia básica al sitio y a su llegada los paramédicos encontraron a una mujer que ya no presentaba sin signos vitales.

El cuerpo de la señora quedó tendido delante de este camión. Foto Canal 5 Noticias.
El cuerpo de la señora quedó tendido delante de este camión. Foto Canal 5 Noticias. (Faceboo/El cuerpo de la señora quedó tendido delante de este camión. Foto Canal 5 Noticias.)

De momento, las autoridades no han dado a conocer cómo ocurrió el atropello. En imágenes que circulan en redes se observa que el cuerpo de la señora quedó delante de un camión, pero se desconoce si fue este vehículo el que la impactó.

La Policía Judicial todavía no ha dado a conocer la identidad de la ahora fallecida, pero de forma extraoficial trascendió que podría tratarse de una adulta mayor.

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mujer fallecida atropello San Ramón
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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