Sepultarán por separado a padrastro y niño de 9 años que murieron arrastrados por cabeza de agua

Keider Zeledón Cortés, de 9 años, y su padrastro, Diego Gipson Alvarado, de 36 años, se convirtieron en las últimas víctimas mortales que dejó la influencia indirecta de la tormenta tropical Sara sobre el país y sus cuerpos no serán sepultados juntos.

Así lo confirmó Maricela Cortés, tía materno del pequeñito, quien describió a su cuñado como un hombre que amaba a los niños y siempre les dedicaba tiempo.

Keider Zeledón Cortés, de 9 años y su padrastro Diego Gipson Alvarado, de 36 años murieron arrastrados por una cabeza de agua. Foto: OIJ

El cuerpo de Keider lo encontraron la mañana de este lunes 18 de noviembre, mientras que el de Diego fue hallado este martes 19 de noviembre a las 6:45 a. m.

“No los vamos a sepultar juntos, la familia de Diego decidió que a él lo van a despedir en Sarapiquí, de donde ellos son vecinos.

“De Diego solo buenos recuerdos nos quedan, era un hombre bueno y es muy triste todo esto que como familia estamos enfrentando”, manifestó Maricela.

La familia espera que les entreguen pronto el cuerpo del pequeño, quien soñaba con ser futbolista.

“Hoy (martes) llamé temprano a la morgue y me dijeron que el cuerpo aún no había llegado, me doy cuenta de que sigue en el OIJ, esperamos que pronto nos lo entreguen para despedirlo en Duacari con una vela y sepultarlo en el cementerio de El Humo de Roxana, porque aquí no hay cementerio”, expresó la tía.

El pequeño y su padrastro murieron luego de hacer compras en un comisariato dentro de una piñera en El Bosque de Guácimo, ellos regresaban a su casa en Duacari 5 y para cortar camino decidieron cruzar un río en el sector conocido como Los Cruzados, momento en el que desaparecieron. Al parecer, el caudal del río aumentó y los habría arrastrado.