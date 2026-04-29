Sherman Guity enfrentará juicio por presunta violación; por ahora será sometido a examen psiquiátrico

El medallista paralímpico costarricense Sherman Guity enfrenta en el Tribunal Penal de Heredia una acusación por tres presuntos delitos de maltrato, dos ofensas a la dignidad y un aparente delito de violación.

Para este miércoles 29 de abril estaba previsto el inicio del debate; sin embargo, el juicio no arrancó debido a una solicitud presentada por la defensa del atleta.

El abogado David Fernández pidió que antes de comenzar el proceso se realice un examen psiquiátrico a Guity, gestión que fue aceptada por los jueces.

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Defensa del medallista paralímpico pidió valoración antes de iniciar el debate. Cortesía: Olman Mora/Archivo (Cortesía: Olman Mora/La Nación)

Según explicó el defensor, requieren un dictamen ampliado que analice aspectos relacionados con la conducta, comprensión y desarrollo de la sexualidad del imputado, con el objetivo de evitar una eventual actividad procesal defectuosa.

De momento, no existe una fecha definida para el inicio del juicio, ya que la valoración psiquiátrica podría tardar hasta una semana.

Además, trascendió que Guity y su defensor habrían intentado llegar a una conciliación con la víctima; sin embargo, esa petición aparentemente no fue aceptada.