Sicarios asesinan a motociclista en túnel que pasa por la ruta 32

El crimen ocurrió dentro de un túnel que comunica fincas bananeras. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense.

La provincia de Limón sigue siendo golpeada por la violencia, el hecho más reciente ocurrió la mañana de este sábado cuando un motociclista fue asesinado a balazos.

La Cruz Roja informó que los hechos ocurrieron a eso de las 10:30 p.m. en el sector de Carrandí de Matina, en Limón. Trascendió que el ataque tuvo lugar dentro de un pequeño túnel que pasa por debajo de la ruta 32 y comunica fincas bananeras.

Personal de la Benemérita Cruz Roja se presentó al sitio tras recibir la alerta sobre una persona herida por arma de fuego.

“Se atiende a un hombre adulto con impactos de bala en tórax y cabeza, se confirma sin signos vitales en el lugar”, indicó la Cruz Roja.

Según imágenes que circulan en redes sociales, el cuerpo del hombre quedó tendido encima de la motocicleta en la que viajaba al momento del ataque.

De momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del fallecido ni una versión de cómo habrían ocurrido los hechos.