“Siento que pueden estar vivas”, sobreviviente de hondureño sospechoso en desaparición de dos ticas

Pese a que las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dan por un hecho que las costarricenses Kristel Aguilar Ortiz, de 22 años, y Nahomy Ramírez Jiménez, de 21, fueron asesinadas; Lisbany León, una joven hondureña cree que ellas podrían estar vivas, esto porque los cuerpos de las jóvenes no han sido encontrados.

Así se lo dijo a La Teja la joven de 23 años y su corazonada se debe a que ella fue víctima de Freddy Luna Valle, uno de los hondureños sospechosos de atacar y desaparecer a estas dos ticas cuando salieron a una fiesta.

Lisbany vive en Honduras y detalló el calvario que ha vivido desde que tenía 15 años, aseguró que fue raptada por Freddy Luna durante casi un año en 2018, es esta la razón que le hace creer que las ticas estén en similares condiciones a las que estuvo ella.

“Él me tuvo secuestrada en un hotel abandonado en Honduras, nadie sabía, por más que gritaba. Él me violaba, me golpeaba, a mí mamá la amenazaba para que no denunciara, es muy violento.

“Me liberó porque me vio sangrando y el estómago me crecía, me dejó tirada en la acera del hospital La Atlántida y los enfermeros fueron los que me auxiliaron, allí los médicos me dijeron que tenía seis meses de embarazo, consecuencia de sus violaciones”, recordó la hondureña.

Kristel Patricia Aguilar, de 21 años, y su amiga Nahomy Ramírez Jiménez, de 22. Foto: OIJ

Asegura que este sujeto se obsesionó con ella cuando tenía 15 años y él 28, en un principio intentó conocerlo; sin embargo, a la familia no le parecía la diferencia de edades ni la forma de ser y con esto convencieron a Lisbany para que lo dejara, pero cuando decidió hacerlo comenzó la violencia en su contra.

Es tan agresivo que acabó con la vida de la mamá de Lisbany luego de darle una golpiza cuando ella defendió a su hija para que Luna no la violara.

Lisbany asegura que mantiene comunicación con los familiares de las muchachas ticas y les ha dicho sobre su presentimiento.

“Yo mantengo comunicación con el papá y la mamá de Kristel y les he dicho que yo siento que su hija puede estar viva, porque a mí me secuestró mucho tiempo y si es por sangre yo también boté mucha sangre, pero él es astuto, él me ponía gasas o al final que me llevó a un hospital.

“Si los cuerpos de Kristel y de Nahomy no se han encontrado, pueden que estén golpeadas, mutiladas de algún miembro de sus cuerpos, pero siento que pueden estar vivas, si las autoridades pueden buscar un poco más posiblemente las puedan encontrar”, manifestó.

Lisbany León, una joven hondureña de 23 años, que sobrevivió a Freddy Luna Valle, él es sospechoso de desaparecer a dos ticas. Foto: Cortesía Lisbany para La Teja

La desgarradora historia de vida de Lisbany ha sido informada por medios hondureños como El Heraldo, Diario Tiempo, entre otros que aseguran que había alerta de captura de Luna, pero este se fugó.

Ataques

Lisbany conoció a Freddy cuando ella era la capitana de un equipo de fútbol y en apariencia él les ofreció ser patrocinador del equipo.

Asegura que en un principio se presenta como un hombre amable, pero luego sacó su maligna forma de ser.

“En muchas ocasiones me subió a la fuerza al carro. Me atropelló dos veces. Me violaba, intimidaba a mi familia, es una persecución que he vivido desde el 2016 hasta la fecha”, dijo.

La última vez que vio a Luna fue el 15 de agosto del 2022 cuando la amenazó con quemarle la casa si no le abría la puerta, al hacerlo la atacó con un machete e intentó abusar sexualmente de ella.

La mamá de la joven, Amelia León, defendió a su hija y sufrió una paliza que le costó la vida, ella murió el 30 de agosto del 2022, luego de luchar 15 días, en un hospital hondureño.

Luego del crimen, Luna huyó hacia Costa Rica, donde habría conocido a las muchachas costarricenses.

“Me enteré que atacó a dos muchachas costarricenses un día que estaba en el hospital porque por sus golpes casi no veo con el ojo derecho y tengo lesiones en la parte trasera de la cabeza, mis allegados me comenzaron a mandarme mensajes y al principio pensé que lo habían agarrado, pero me puse a leer despacio la noticia y vi que nuevamente había atacado”, señaló.

Kristel Aguilar y Nahomy Ramírez fueron vistas por última vez la noche del 17 de febrero anterior, cuando le dijeron a sus familiares que iban a una fiesta en barrio Las Palmeras en Limón.

Ambas son mamás de niños menores de edad.

El OIJ ya detuvo a dos ticos vinculados con este ataque, se trata de uno de apellidos Venegas, lo agarraron cuando pretendía viajar hacia Colombia, el otro es de apellido Vanegas, quien cayó en San José; las autoridades tienen a dos hondureños como sospechosos de haber participado en el ataque, uno de ellos es Freddy Luna.

El OIJ necesita ayuda para dar con el paradero de estos dos sujetos, el de la izquierda es Freddy Luna. Foto OIJ.

Si usted los reconoce llame a la línea confidencial 800 8000 645, a ese mismo número si tiene información del paradero de las muchachas.