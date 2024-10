Silencio y llanto en medio de llamada telefónica le confirmaron a mujer la peor noticia que podía recibir

Wendy Díaz era madre de 3 hijos.

El silencio puede decir muchas cosas, más si a este le sigue el leve sonido de un llanto. Así lo descubrió Mery Díaz Vargas, pues de esa forma fue como confirmó la peor noticia que podía recibir y que estaba relacionada con su amada hermana Wendy.

“La muchacha (mejor amiga de Wendy) me llamó, pero no me decía nada, solo se escuchaba como llorando. Yo le decía: ‘Dígame que no, dígame que no’. Entonces, ella me cortó y tuve que llamarla de nuevo, lo único que me decía era: ‘Se nos fue, se nos fue’, ya ahí fue cuando nos dimos que cuenta que mi hermana había fallecido”, dijo Vargas.

Mery recibió esa llamada, que le dejó el corazón hecho pedazos, la noche del pasado miércoles 2 de octubre, tan solo unos minutos después que Wendy Díaz Vargas, de 39 años y el amigo de ella, Efraín Chaves Rojas, de 55 años, quien era conocido como “Bailarín”, sufrieran un terrible accidente de tránsito en Garabito de Puntarenas.

El Organismo de Investigación (OIJ) informó que el accidente ocurrió a eso de las 6:30 p.m., cuando ambos amigos viajaban en una motocicleta, conducida por Chaves, por la entrada de Quebrada Bonita de Garabito, en Puntarenas.

“Al parecer, ambas personas viajaban en una motocicleta por la ruta 34, cuando por razones que se mantienen en investigación, presuntamente, la motocicleta intentó realizar un adelantamiento; sin embargo, por el carril contrario viajaba un vehículo de carga pesada, el cual los impactó de frente”, detalló la Policía Judicial.

Chaves y Díaz sobrevivieron al violento choque, pero ambos quedaron heridos de gravedad. Bailarín fue llevado al área de salud de Garabito, mientras que Wendy fue trasladada al hospital Monseñor Sanabria, lugares donde fallecieron poco después.

“Ellos Iban a ir a cenar y luego venían para la casa de mi mamá, porque él venía a recoger una ropa que mi hermana le había lavado”. — Mery Vargas, hermana de Wendy.

Terrible noticia

Efraín Chaves y Wendy Díaz eran amigos desde hace más de 20 años.

Vargas confirmó que el accidente que cobró la vida de su hermana y de Bailarín, -quien era un amigo muy cercano de su familia-, ocurrió cuando ellos se dirigían a comprar comida para cenar juntos.

“Del accidente no sabemos casi nada, solo nos dicen que el tráiler los embistió, desconocemos si fue culpa del chofer del tráiler o de ellos. Todo mundo dice que habría sido culpa del tráiler, pero aún no sabemos”, comentó.

Sobre cómo se enteró de lo sucedido, Mery dijo que la primera en avisarle sobre el accidente fue una prima que la llamó para preguntarle dónde estaba Wendy.

“Ella me preguntó si yo sabía algo de Wendy, le dije que solo sabía lo que mi mamá me había dicho, que ella había salido a hacer un mandado. Luego me preguntó si ya había llegado a la casa y le respondí que no, fue ahí cuando me contó que alguien le había contado que Wendy había tenido un accidente”, recordó.

Sin pensarlo dos veces, Mery contactó a la mejor amiga de su hermana, pues sabía que ella iba a darle las respuestas que necesitaba. En su corazón tenía la esperanza de que le dijera que la mujer herida en el accidente no era Wendy.

“Yo me averigüe con la mejor amiga de Wendy, llorando me confirmó que se trataba de ella. También me dijo que estaba en condición crítica y que la estaban llevando para el hospital de Puntarenas”.

Luego de eso fue cuando Mery recibió la última llamada de la amiga de su hermana quien con su silencio y llanto le confirmó lo peor.

Una larga amistad

Mery contó que este accidente significó un doble golpe para su familia, pues a la trágica muerte de Wendy se suma el hecho de que perdieron a un querido amigo como lo era Efraín, quien era muy conocido en Puntarenas por su pasado como montador de toros y su pasión por el baile.

“Ellos eran amigos desde que estábamos muchachillos, y nos llevábamos muy bien con él. Aquí antes hacían mucho los toros y siempre íbamos y ahí lo conocimos. Creo que tenían como 20 años de ser amigos.

Un falso adelantamiento habría sido la causa del mortal accidente. Foto tomada de redes.

“Yo me di cuenta primero de Bailarín, y sentí una cosa bien fea, pero también estaba muy preocupada por mi hermana. Me dolió (la muerte del amigo) y lloré en el momento, pero después mis pensamientos estaban con mi hermana y con que ella pudiera sobrevivir”.

En cuanto a su amada Wendy, Mery la describió como una mujer muy dulce y noble, que se llevaba bien con todo el mundo, y que siempre destacó por el deseo que tenía de ayudar a los demás.

“Si alguien ocupaba zapatos hasta los de ella les daba; imagínese que una vez se encontró una muchacha que andaba descalza en la calle y se quitó las tenis y se las regaló, y se vino para la casa descalza. Ella era de muy buenos sentimientos”, recordó.

Mamá muy amorosa

Además, Wendy era madre de una niña de 7 años y dos muchachos de 12 y 18 años, por quienes siempre se esforzó para que no les faltara nada.

“Ella siempre dio todo por sus hijos, trabajaba para ellos, la verdad es que siempre dijo que a sus hijos no les iba a faltar nada, trató de estar ahí apoyándolos, los amaba y cuidaba mucho, se entregaba en cuerpo y alma a ellos”, dijo su hermana.

Mery explicó que los dos hijos menores de Wendy están bajo el cuidado de su abuelita materna, por lo que la familia necesita de mucha ayuda para afrontar esta nueva situación tras esta lamentable muerte.

Si usted desea colaborar puede hacerlo por medio de Sinpe Móvil al número 8875-4556 a nombre de Gerardina Vargas Castillo, mamá de Wendy.