“Me eché a correr y a los 150 metros me tiré al suelo y empecé a rodar, así logré quitarme las abejas. Cuando me levanté escuche que Patas de Oso gritó mi nombre y me devolví hacia donde él estaba, sabía que le iba a costar huir porque tenía un problema en una pierna que lo obligaba a usar bastón, yo traté de buscar a Rigoberto para salvarlo, pero no lo encontré”, recordó el sobreviviente.