“El perro estaba tranquilo, hasta le dimos unos pedazos de chorreada. Cuando yo terminé de comer me fui al baño un momento, al regresar traté de agarrar mi bicicleta que estaba muy cerca del animal, pero al verme pasar se me vino y me prensó la pierna derecha. Ese animal me jaloneaba de un lado a otro para tirarme al suelo, yo me agarré de un tubo y me aferré, no me solté, pero estaba ceñido, si me hubiera logrado jalar y botar me mata”, relató el sobreviviente.