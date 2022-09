Sobreviviente a caída de bus en movimiento: “Ha sido difícil, no soy la misma de antes”

María Isabel Zamora Salazar, de 29 años, sobrevivió a la caída de un bus en movimiento y, aunque han pasado poco más de tres años de eso, ella sigue luchando con algunas secuelas que le dejó ese accidente.

Esta vecina de Heredia nos contó que, a la fecha, no ha recuperado el olfato, ni siquiera un poquito, incluso, los doctores le han dicho que es muy poco probable que eso ocurra.

La misma situación le ocurre con el gusto.

“Nada me sabe. También tengo dificultades para decir lo que quiero o poder expresarme. En todo este tiempo puedo decir que estoy bien porque estoy viva, gracias a Dios, y mal porque no entiendo muchas cosas y tienen que explicármelas o yo se las quiero decir y no me salen las palabras”, dijo la joven.

María Isabel recibe el apoyo y amor de sus papás, Olga Salazar y Mario Zamora. Fotos: Mayela López (Mayela Lopez)

El accidente que le cambió la vida a María Isabel ocurrió el 19 de marzo del 2019, cuando viajaba en un bus de Heredia, en sentido San José - Heredia. Ella iba de su trabajo para la casa y, cuando el autobús iba por la empresa Neón Nieto, en Tibás, se abrió la puerta de emergencia y ella salió expulsada. La sobreviviente estuvo inconsciente 11 días y estuvo internada 17.

Los principales golpes fueron en la cabeza y la joven no recuerda cómo fue el accidente, solo sabe que ocurrió por lo que le han contado sus allegados y amigos.

Las lesiones que sufrió fueron tan graves, que Zamora se convirtió en un milagro para los doctores. Una de las razones que la tienen con vida es la gran cantidad de sangre que perdió de la cabeza, porque, al no acumularse, pudo vencer muchas pruebas.

Mucho dolor

Isabel, quien es mamá de un pequeño de nueve añitos, nos contó que ya no asiste a terapia porque como ha pasado tanto tiempo, ya no la ven en el Instituto Nacional de Seguros (INS), sino que le toca ir a la Caja Costarricense de Seguro Social y confiesa que le ha costado que la atiendan, por ahorita lo que sí logró es que la vean en psiquiatría y, además, consiguió una cita con una neuróloga.

“Me da mucho dolor agacharme, no puedo hincarme y hay días que tengo mucho dolor en la zona lumbar”, contó.

Ella ahorita toma cuatro medicamentos por día, había dejado uno, pero asegura que tuvo que retomarlo porque le estaban dando dolores de cabeza muy fuertes durante el día.

Olga Salazar y don Mario Zamora, papás de la sobreviviente, siguen siendo su gran apoyo, ya que ella siempre pasa en la casa.

La joven, aunque sigue luchando con las secuelas, agradece por estar viva. Foto: Cortesía para LT

“Ayudo a mi mamá en la casa, estoy dedicada al cuido de mi hijo, él está grande, pero hay que ayudarlo mucho. Tengo la ayuda de mis papás y de toda mi familia, pero ha sido difícil porque yo no soy la misma de antes y eso ha sido complicado para mí”, dijo.

Esta valiente joven nos contó que no tuvo que ir a juicio con la empresa de buses porque llegaron a una conciliación; sin embargo, no detalló a qué acuerdo llegaron ambas partes.

Para la joven, su familia es su tesoro. María Isabel es la primera a la izquierda. ( María Isabel Zamora Salazar )

“Deseo no tener que depender de los medicamentos que debo tomar día a día, ya que de momento me los da la Caja, pero no son los mismos que me daban en el Hospital del Trauma, sí parecidos. Si la Caja me los deja de dar no puedo comprarlos, por eso espero mejorar mucho más”, comentó.

En medio de las adversidades, Zamora se siente agradecida y asegura que disfruta mucho el poder leer libros con su hijo, eso sí, a ella le encantaría poder volver a pintar y a leer cómo lo hacía antes.