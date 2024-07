Sobreviviente de accidente: “Decían si llega al hospital vivo es un milagro”

El accidente se dio cuando el carro y el cabezal chocaron. Fotos Cristian Chavarría. (Cortesía)

Don Cristian Chavarría Montero, de 40 años, es un verdadero milagro; él sufrió un terrible accidente por el que pasó casi tres meses hospitalizado y todavía tiene que ser operado una vez más.

Según le cuentan a este vecino de Aguas Zarcas de San Carlos, mientras lo trasladaban los mismos socorristas comentaban entre sí: “Si llega al hospital vivo es un milagro”.

Este sobreviviente, quien se encuentra en su casa, pero no puede moverse, ya que debe permanecer acostado porque tiene una fractura completa de cadera y debe ser operado, nos contó que lo que ha vivido ha sido muy duro.

Su vida cambió el 3 de abril, a las 7:30 de la mañana, cuando viajaba en el carro de su papá. Cabe resaltar que Cristian es sobreviviente de un cáncer y tenía que recoger unas medicinas naturales que toma. El accidente se dio cerca de la zona fronteriza en Los Chiles, de Alajuela, frente a la piñera llegando a Pavón.

Al sobreviviente le han hecho varias cirugías muy dolorosas (Cortesía)

“Yo solamente vi la trompa de un camión y no supe más. Cuando me desperté eran las siete de la noche y estaba en el Hospital San Juan de Dios”.

Él nos contó que, aparentemente, el cabezal invadió el carril y por eso se dio el choque, que aún continúa en investigación.

El frente del carro en que viajaba quedó despedazado y la carrocería prensó sus piernas.

“Me trataron de sacar del carro, pero no se podía; los bomberos llegaron y dicen que usaron equipos especial para cortar el carro y así lograron liberarme y me llevaron al Hospital de Los Chiles”, recordó.

Chavarría asegura que sufrió dos paros cardíacos y siempre estuvo inconsciente. Apenas lograron estabilizarlo un poco, los médicos lo mandaron al Hospital San Juan de Dios porque necesitaba atención de varios especialistas.

“La señora dueña del cabezal no quiso poner a responder la póliza por lo que vamos a tener que ir a un proceso legal. Se usó solo una póliza que era por seis millones de colones, y eso alcanzó solo para seis días en el Hospital San Juan de Dios. Apenas se acabó me mandaron para el Hospital de San Carlos”, dijo el papá de tres hijos de 16, 13 y 11 años.

“Primero me operaron de la pelotita de la rodilla izquierda, tuvieron que hacerme cinco lavados y lograron operarme. Me pusieron pines y unos alambres, luego me operaron del huesito que está arriba del tobillo; tuve fractura expuesta en la pierna derecha y me tuvieron que meter un pin que va desde la rodilla al tobillo”, explicó.

“También me operaron del húmero del brazo izquierdo que sufrió una fractura y me colocaron una platina. Esa fue la última cirugía hace 22 días”, agregó.

Don Cristian afirma que los médicos lo mandaron hace una semana a su casa para que se recupere y también agarre fuerzas, pues en cualquier momento lo van a volver a intervenir.

Confiesa que, por algunos momentos, se ha preocupado porque se le han querido infeccionar las heridas, pero ya los médicos le mandaron antibiótico.

“Tienen que operarme la cadera para reemplazo total, pues no me puedo poner ni de pie. Mi esposa es la que me ayuda y me hace todo; la verdad, sí me he sentido afectado por todo esto que me pasó, sobre todo porque uno tiene responsabilidades. Yo no tenía trabajo fijo, tres días jalaba gente y otros tres días trabajaba en hojalatería. Dos familiares me daban trabajo cada vez que se podía, es muy feo lo que me ha tocado vivir estos días, porque los gastos no se detienen; todavía tenemos una deuda de la casa y uno aguanta un poco, pero los hijos necesitan sus cosas; la verdad, es que es muy duro”, dijo.

Don Cristian ha pasado por muchas cosas duras, es sobreviviente de cáncer y del accidente, está preocupado por la situación económica. (Cortesía)

Sin embargo, don Cristian se siente agradecido por estar vivo, pues ya hace ocho años superó el cáncer y está en control y ahora, poco a poco, va a superar el accidente.

Este sobreviviente asegura que cuando la gente ve cómo quedó el carro no pueden creer que esté con vida.

El valiente no sabe todavía cuándo lo van a operar, pero está angustiado porque necesita garantizarle los alimentos a su familia y la recuperación va a ser lenta.

Algunas personas le han dado un empujoncito, pero si usted desea ayudarlo puede hacerlo al Sinpe Móvil: 8863-1294 a nombre de Cristian Chavarría