Sobreviviente de accidente lucha contra todo para comprar una prótesis de pierna

Eddy Díaz ha vencido muchas pruebas. (cortesia)

Eddy Alexánder Díaz Hernández no ha dejado de luchar después de sobrevivir al cáncer, a un accidente de tránsito y a la amputación de su pierna izquierda.

Su mayor ilusión es poder comprarse una prótesis y ponerse a trabajar para sacar a su familia adelante.

Díaz sufrió un accidente el 5 de noviembre del 2018, a 400 metros de su casa en Pavas, él iba en moto a dejarle comidita a su suegra y un taxista lo golpeó y se dio a la fuga.

El golpe provocó que se le quebrara la pierna y los médicos tuvieron que operarlo en tres ocasiones.

“Me pusieron placas de titanio, pero se me infectaron, y me pusieron un fijador porque me dio una infección en el hueso”, recordó el hombre, que en ese momento trabajaba como repartidor de comidas de una aplicación.

Aunque lo atendieron en el hospital del Trauma del INS porque su moto tenía póliza, esta no le alcanzó y lo mandaron al hospital, ya que el taxista contra el que chocó nunca apareció.

Pero las complicaciones no terminaron ahí, ya que en mayo del 2020, cuando se estaba recuperando de las secuelas del accidente y ya andaba con bastón, asegura que sufrió una golpiza por parte del dueño de la casa que alquilaba, porque no pudo pagarle la mensualidad completa, en el enfrentamiento se cayó y se quebró más arriba de donde sufrió la lesión de la moto, los médicos le tuvieron que colocar nueve pines.

La situación con su piernita provocó que lo operaran 11 veces, y aunque Eddy tenía la fe de que se la salvaran, cuando lo operaron para sacarle un pin en la pierna, a los 22 días se le abrió la operación y le hicieron lavados.

“Se me pegaron tres bacterias y los doctores me dijeron que si no me apuntaban la pierna me iba a morir, y me la cortaron, el pasado 22 de diciembre se cumplió un año de la operación”, dijo el sobreviviente.

El proceso de recuperación para este valiente ha sido muy dura, así como la situación económica, él era oficial de la Fuerza Pública y lo despidieron tras nueve años de servicio, él tiene un proceso legal por ese despido.

El hombre anhela poder comprar la prótesis y ponerse a bretear.

“Tuvimos que venirnos a vivir a Puriscal, mi esposa y yo la luchamos, vendemos algodones de azúcar, hamburguesas, tacos y varias comidas rápidas, es muy duro, he ido a entregar currículos para ver si consigo trabajo, pero no tengo la prótesis, es difícil conseguir un trabajo así”, dijo Eddy.

Él nos contó que en la CCSS ya le tomaron las medidas para la prótesis, falta un poquito para que se la entreguen, pero él está luchando para reunir ¢1,2 millones para comprar una que es más ergonómica y que le permitiría moverse mucho mejor.

“Yo lo que quiero es poder comprar la prótesis y salir a conseguir trabajito y cumplir lo mejor posible, pero todavía me falta bastante, estoy haciendo rifas para ayudarme y también lo que podamos vender de las comidas, pero ahorita lo que más me preocupa es que tengo que conseguir los útiles para que mi hijo vaya a la escuela”, dijo el hombre que tiene dos hijas más.

Eddy no solo ha enfrentado la difícil prueba de la amputación de su piernita sino que es sobreviviente de cáncer de testículo, la enfermedad le dio en el 2017 y ahora se mantiene en control.

Don Eddy agradece a quienes le puedan echar una manita comprándole los deliciosos algodones de azúcar o numeritos para una rifa, si usted quiere ayudarlo lo puede contactar al teléfono 6327-1992, ese número cuenta con SINPE Móvil a nombre de Eddy Alexander Díaz.