Sobreviviente de Cambronero: “Tuve que volver a aprender a caminar”

Aurora Lara Lara sobreviviente de Cambronero. (aurora lara lara)

A doña Aurora Lara Lara, de 74 años, cada vez que escucha Cambronero la invaden muchos sentimientos de tristeza, pero también de agradecimiento por estar viva, ella es una de las sobrevivientes de esa tragedia.

Nos contó que su vida cambió desde aquel 17 de setiembre del 2022 cuando se sentó en el asiento 10 del bus para ir a visitar a sus hijos y nietos a Ortega de Santa Cruz en Guanacaste.

Doña Aurora asegura que pasó dos meses en cama y le tocó volver a aprender a caminar porque su pierna derecha perdió la fuerza y cuando trataba de ponerse en pie se tambaleaba.

Asegura que cuando el bus cayó en el guindo un palo le cayó encima y le prensó la pierna, asegura que todavía no sabe cómo logró hacer fuerza para quitárselo de encima.

“Yo me aferré a Dios y a como pude me salí del bus, pero no podía subir porque estaba herida, entonces me fui hacia abajo más adentro del guindo, había un río y no le puedo describir la fuerza del agua de ese río como estaba, pensaba que nos iba a llevar la corrientada, había otra señora conmigo, y estábamos cerca de un muchacho que murió, otro que iba en una moto y también cayó en el guindo, esto fue una situación de mucha desesperación”, recordó la señora que es vecina de Río Oro de Santa Ana, en San José.

La tragedia de Cambronero ocurrió el pasado 17 de setiembre. (Foto: Bomberos)

“Yo pasé demasiado tiempo ahí abajo, era demasiado el frío, no le puedo ni explicar cómo me temblaba el cuerpo, yo tenía la ropa embarraleada y todo lleno de barro, me tuvieron que quitar la ropa, creo que a las 7 de la noche me sacaron de ahí, eso muchachos (los de la Cruz Roja) fueron unos ángeles para mí, ellos me amarraron y me subieron para llevarme al hospital, sino fuera por ellos no estaría, porque a mi me daban ya por muerta, desaparecida, mis hijos desesperados subieron una foto mía en Facebook para ver si alguien sabía algo de mí”.

Los rescatistas rescataron a 25 personas. (Foto: Bomberos)

Doña Aurora llegó al Hospital de San Ramón con una fractura en el tobillo y la pierna inflamada.

“Tuve una herida en un ojito y me lo tuvieron que coser, tuvieron que operarme, estuve varios días internada.

Ella asegura que experimentó los dolores más terribles.

“A cada rato me preguntaban si recordaba mi nombre porque por el golpe de la cabeza, pensaban que se me podían olvidar las cosas, pero estaba consciente y muy asustada, demasiado triste pensando en todas las madres que perdieron a sus hijos”, dijo.

Dura recuperación

La mamá y abuelita pasó dos meses que no se podía levantar ni un segundo, un señor fue quien la asistió durante ese tiempo.

“Tuve que usar andadera y muletas y tuve que aprender a caminar como si fuera un bebé por como quedó la pierna, todavía hay días en los que me siento malita”, dijo.

Ella nos contó que en diciembre pasado sus hijos la volvieron a llevar a Ortega de Santa Cruz, pero ella por el recuerdo tenía mucho miedo de ir.

“Solo pensar en ir allá aunque sea por otra ruta me da mucho miedo, me he tenido que subir a buses para ir a otros lugares y siempre pienso en lo que pasó que fue tan horrible”, comentó.

Por el tiempo que doña Aurora pasó incapacitada perdió su trabajo limpiando casas, ahora más bien anda buscando quién le ayude y le dé trabajito por horas o por días en Santa Ana o cerquita.

En el accidente fallecieron nueve personas. (Foto: Cortesía de Pegando Porte)

“Tengo muchas ganas de trabajar porque sinceramente es una manera de poder olvidar o no pensar tanto en el accidente, es duro, y la verdad ni siquiera recibí atención sicológica, las citas que tengo ahora son de control, pero por las heridas”, dijo.

Esta valiente señora asegura que solo espera que por el accidente alguien se tenga que hacer responsable porque se han sentido muy abandonados.

“Ojalá se logra llegar a un juicio o algo porque ahorita hay familias que perdieron a las personas que amaban en ese bus, nosotros los que vivimos estamos luchando para seguir adelante, pero han sido muchas las consecuencias”, dijo la señora.

Si usted quiere dar trabajito la puede contactar al teléfono: 6232- 88-95, ella asegura que hace los quehaceres con mucho amor como si fuera en su casita.