Sobreviviente de choque: “He visto la misericordia de Dios en mis vecinos y clientes”

Eduardo Guzmán Montano de 50 años sobrevivió al accidente y tiene muchas ganas de trabajar. Fotos: Eduardo Guzmán (Cortes`ia Eduardo Guzmán Montano)

Don Eduardo Guzmán Montano, de 50 años, es un pulseador que está muy afligido porque un choque le arrebató su machetico de trabajo.

Él nos contó que agradece estar vivo, pero su carro quedó en pérdida total y las lesiones lo tuvieron más de un mes sin poderse mover.

Guzmán sufrió el accidente el 15 de setiembre pasado, a eso de las 8 de la noche, cuando regresaba en su carrito para su casa, en Cuatro Esquinas de Pital, en San Carlos. Nos contó que ese día trabajó bastante, pues se gana la vida haciendo mandados y también a veces hace entregas de comida a domicilio.

Sus vecinos lo apoyan mucho, ya que es una persona muy querida en su comunidad.

A don Eduardo le dio polio a los 3 años y por esa razón se mueve siempre en su carrito ya que sufrió una discapacidad en las piernas, por lo que siempre debe andar en muletas. Durante su infancia solo se movilizaba en silla de ruedas, pero logró vencer muchos pronósticos y dar pasitos.

“Yo iba para la casa y un muchacho en bicicleta iba detrás mío por el mismo carril, pero me hizo un quiebre y se me metió por la derecha, al invadirme el carril yo traté de hacer una maniobra y siempre chocamos, yo me volqué y me estrellé contra una alcantarilla, fue un choque muy fuerte”, narró el empunchado trabajador.

El carro quedo inservible. (Cortes`ia Eduardo Guzmán Montano)

El hombre se volcó y pegó contra una alcantarilla. (Cortes`ia Eduardo Guzmán Montano)

Guzmán se golpeó la cabeza, él cree que fue con el parabrisas, pero las vueltas que dio lo dejaron desorientado, además sufrió una lesión en el tórax.

“Me llevaron al hospital y me tuvieron que hacer nueve puntadas en la cabeza, estuve ahí y la lesión más importante fue en el pecho, tuve que estar un mes acostado sin poderme mover para que se desinflamara. Me dolía mucho, pero ya por dicha estoy mucho mejor, el muchacho de la bicicleta estuvo durante un mes en la Unidad de Cuidados Intensivos, todos los días yo llamaba al centro médico para preguntar cómo seguía, pero después me dijeron que lo dieron de alta, él es nicaragüense y trabaja en lo agrícola. No logré saber más, pero por dicha los dos nos salvamos”, dijo el señor.

Don Eduardo confiesa que cuando las personas observan las fotos de cómo quedó el carrito, no pueden creer que el choque fue contra una bici y todo lo que le ocurrió.

La angustia para este valiente no ha terminado, él nos contó que tiene dos hijos, uno de 15 años que vive con él y otra de cinco añitos que está con la mamá, él recibe una pensión muy bajita y sus dos hijos dependen de él.

El señor se gana la vida haciendo mandados o entregando comidas. (Cortes`ia Eduardo Guzmán Montano)

“Con pensión uno les ayuda a los hijos y me alcanza para pagar la luz y nada más, entonces yo por eso usaba el carrito para trabajar, porque me ganaba todos los días alguito, la pulseaba y así me ganaba un poco más para ir viviendo el día a día, pero estoy muy preocupado porque no he podido recuperar el carrito, quedó inservible y necesito ponerme a trabajar lo antes posible”, dijo Guzmán, quien fue voluntario y trabajo para la Cruz Roja de Pital y Puerto Viejo durante 28 años.

“He visto la misericordia de Dios en el amor de mis vecinos y de mis clientes que me han ayudado a tratar de juntar dinerito para poderme comprar un carrito año 98 o 99, debe ser automático por mi condición, ellos se han organizado de distintas maneras, algunos con SINPE Móvil, pero todavía me faltan ¢500 mil, hay gente que no le gusta trabajar, pero yo es lo que más deseo ahorita, el otro carrito que yo tenía lo compré con mucho esfuerzo”, añadió.

Si usted quisiera echarle una manita a este sobreviviente para que salga adelante, lo puede contactar al teléfono 6367-5114, a nombre de Eduardo Guzmán Montano.