Sobreviviente de choque que cobró cuatro vidas: “No sé quién acabó con toda mi familia”

Destrozada es como está Sandra Vargas Fernández, de 51 años, única sobreviviente de un fatal choque que ocurrió en Jacó y cobró la vida de cuatro personas, todos familiares de ella.

Sandra conversó con el medio de comunicación TV Sur Pérez Zeledón desde el hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón y mostró las heridas en su cuerpo, pero también el corazón destrozado al enterarse de que toda su familia falleció en este choque.

Ella tuvo que reconocer el cuerpo de su hija de 11 años, quien murió en el accidente.

“Dios sabrá por qué me dejó con vida, hubiera preferido lo contrario, se llevó mi ángel (se refiere a su hija) era mi vida, mi motor, mi única bebé, por la que yo daba todo en esta vida, pero bueno se me adelantó”, expresó Vargas.

Sandra tiene una mano y una pierna con serias lesiones.

Fallecidos por choque en Garabito de Puntarenas. Foto cortesía.

Ella en medio de su dolor dice que un conductor le arrebató lo único que ella tenía en su vida.

“Un cabrón, no sé quién acabó con toda mi familia, fuimos a recoger a mi mamá al aeropuerto iba con mi hija y mi sobrina de 16 años.

“Viajé adelante siempre, en Jacó mi sobrina me dijo: ‘tía yo quiero viajar adelante’, le dije que no, y me dijo: ‘tía, yo siempre viajo con papi adelante, vaya y descanse usted atrás’, me pasé para atrás y veinte o veinticinco minutos después vi un carro encima de nosotros”, expresó la única sobreviviente.

En el lugar del accidente perdieron la vida María José, su abuelita, María Elena Fernández Mena, de 76 años; y el conductor del carro, Luis Alberto Barahona Cordero, de 58 años y quien era transportista informal.

En el hospital murió Lindsay Barboza Vargas, de 11 años, única hija de la sobreviviente.

Las autoridades siguen investigando las causas del accidente.