“Yo le pedí a Dios que le fuera bien, que no lo hiciera sufrir. Cuando el doctor me preguntó el nombre de mi papá yo ya sabía que había muerto, en ese momento le dije a Dios que gracias por no hacerlo sufrir. Me hace falta, pero fui un buen hijo con él. Al final mi papá dio la vida para que yo contara la historia”, aseguró.