Sobrevivió a explosión en Pops 2 días antes de cumplir 25 años (Video)

Freiman Josué Suárez Carrillo llegó a sus 25 años tan solo dos días después de sobrevivir a la explosión de un cilindro de gas de óxido nitroso en la Pops de La Ceiba, Alajuela.

Su hoja de vida dice que el 18 de julio de 1997 nació en San José; sin embargo asegura que volvió a nacer la noche de este sábado 16 de julio en Alajuela.

Él era el repartidor que llevaba un bolso negro y quien quedó tirado en el suelo frente a la heladería, así se ve en un video cuando lo llegan a auxiliar.

Suárez recibió de frente el impacto de los vidrios y la fuerza de la explosión, estuvo considerado entre los más graves. Sin embargo, en el hospital San Rafael de Alajuela le dieron la salida en cuestión de horas; él sigue haciéndose exámenes porque quiere terminar de confirmar que no tiene lesiones internas.

Freiman Josué Suárez Carrillo llegó a sus 25 años y sueña con dedicarse por completo a ser tatuador. Foto: Freiman para La Teja

Este lunes vivió una serie de sentimientos encontrados al saber que su vida por poco se le va en segundos. Lloró al comprender que tiene una segunda oportunidad para cumplir sus metas y disfrutar a la familia.

“Pasé un cumpleaños muy apagado, desde que me levanté y me vi en el espejo, nunca pensé que la vida se le acaba a uno en un segundo y menos dos días antes que uno vaya a cumplir años o que vaya a estar con la familia”.

“Ahora me doy cuenta quién de verdad ha estado con uno, son momentos en los que uno recapacita mucho sobre la vida”, expresó el joven.

Luchará por sus sueños

El deseo más grande de Freiman es convertirse en tatuador, para él es una forma de arte y le gustan tanto que también los lleva en su cuerpo.

“Trabajo de Uber Eats como desde diciembre, me he querido dedicar a ser tatuador y eso no se me había dado por mucha falta de todo, me tocó trabajar en esto (repartidor) por lo mismo, pero es mi sueño y espero seguirlo, no dejar que nadie me detenga”, dijo con seguridad el sobreviviente.

De la explosión no recuerda todo y prefiere no hacerlo porque ha sentido ataques al revivir ese momento.

“Por el momento tengo secuelas, cuando me quedo solo recuerdo lo que pasó y entro en shock, respiro demasiado rápido, me agito, solo las personas que han vivido esto (una explosión) saben lo que uno enfrenta”, dijo.

Recuerda que llegó a la Pops porque le había salido un pedido.

“Me salió un pedido a La Ceiba, yo parqueé mi moto, caminé y vi que estaba muy lleno (Pops). Normalmente nos dicen que esperemos afuera y nos pasan el pedido, o cuando está listo nos dejan entrar, pero en ese momento mi intuición me decía que no entrara, entonces me quedé viendo el teléfono para ver de quién era el pedido y fue cuando pasó lo que pasó”.

“Hay un video que se ve que estoy viendo para todo lado, pero eso yo no lo recuerdo, lo único que recuerdo es que levantaba mis manos pidiendo ayuda, que fue cuando me estaban socorriendo”, describió.

Freiman Josué Suárez ama tanto los tatuajes que los lleva en la piel. Foto: Freiman para La Teja

Agregó que escuchó un zumbido cuando ya todo había pasado, vio el humo y luego escuchó una sirena.

“Comencé a preguntar que dónde estaba; estaba demasiado perdido, de echo pensé que había tenido un accidente en carretera, fue tanto el golpe que ni me acordaba que estaba ahí”, recordó.

Cuando volvió en sí pensó: ¿qué se hizo la demás gente?, porque dice que eran muchos, no obstante no los volvió a ver.

Concluyó diciendo que en el hospital solo le limpiaron las heridas y le hicieron una placas en el cuello.

“No me cortaron el pelo para las suturas... Me dieron la salida de un solo, dos horas después del estallido ya estaba fuera, no me hicieron TAC, solo unas placas en el cuello, tenía vidrios incrustados...tuve que llegar a mi casa a quitármelos”, señaló.

Freiman también pidió oración por Keylin Barquero y Karina Alvarado, las empleadas de la Pops que están graves.

El cilindro era usado para hacer crema chantillí y la causa de la explosión aún no está clara.