Sucesos

Sobrevuelo en Manuel Antonio alertó a turistas este Sábado Santo, pero es por una triste razón

Operativo se mantiene activo por aire y mar

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Una aeronave del Servicio de Vigilancia Aérea y una embarcación del Guardacostas se unieron a la búsqueda de joven desaparecido de 20 años desde este Viernes Santo en playa Manuel Antonio, en Quepos, Puntarenas.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, los cuerpos policiales trabajan en conjunto con la Cruz Roja Costarricense para tratar de ubicarlo; sin embargo, hasta este momento no ha sido localizado.

LEA MÁS: Cruz Roja busca a hombre que fue arrastrado por la corriente en una de las playas más visitadas en Semana Santa

Operativo se mantiene activo por aire y mar. Foto: MSP

La emergencia es atendida desde las 6:40 a. m., cuando se recibió la alerta sobre la desaparición del joven en esta zona turística del Pacífico central.

De manera preliminar, el desaparecido fue identificado como Bryan Veloz, de 20 años.

Las autoridades mantienen el operativo de búsqueda activo por aire y mar, mientras continúan las labores en la zona.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
desaparecido playa Manuel Antonioahogado
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.