Sobrevuelo en Manuel Antonio alertó a turistas este Sábado Santo, pero es por una triste razón

Una aeronave del Servicio de Vigilancia Aérea y una embarcación del Guardacostas se unieron a la búsqueda de joven desaparecido de 20 años desde este Viernes Santo en playa Manuel Antonio, en Quepos, Puntarenas.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, los cuerpos policiales trabajan en conjunto con la Cruz Roja Costarricense para tratar de ubicarlo; sin embargo, hasta este momento no ha sido localizado.

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Operativo se mantiene activo por aire y mar. Foto: MSP

La emergencia es atendida desde las 6:40 a. m., cuando se recibió la alerta sobre la desaparición del joven en esta zona turística del Pacífico central.

De manera preliminar, el desaparecido fue identificado como Bryan Veloz, de 20 años.

Las autoridades mantienen el operativo de búsqueda activo por aire y mar, mientras continúan las labores en la zona.