Sobrina de estilista desaparecida soñó con ella y espera que lo que vio sea una señal

Jessie Karina Álvarez Amador, de 25 años, desapareció desde el sábado 10 de mayo del 2025. Foto: Jazmín Ugarte para La Teja ( Jazmín Ugarte para La Teja/Jazmín Ugarte para La Teja)

Jazmín Ugarte se aferra con todas sus fuerzas al sueño que tuvo con su tía, Jessie Álvarez Amador, de 25 años, pues desde el fondo de su corazón desea que este sea una señal de que Jessie regresará sana y salva a su hogar.

Ugarte y todos sus seres queridos están viviendo una verdadera pesadilla desde el pasado sábado 10 de mayo, pues ese fue el último día en el que vieron a Álvarez antes de que esta desapareciera misteriosamente.

“Yo he soñado mucho con ella, me soñé que ella había llegado aquí, a la casa, y que le dijo a mi abuela: ‘Mami, es que andaba paseando’. En el sueño yo vi que venía en un carro y luego de bajarse abrazó a mi abuela, y como ella es así, toda alocada le decía: ‘¡Ay mami!, no es para tanto!’. Obviamente, es un sueño, pero ojalá se hiciera realidad y sea que se haya ido de fiesta, y que mi abuela le pegue su jalada de mechas, pero que regrese sana y salva", contó Ugarte a La Teja.

Jessie, quien es estilista y madre de un chiquito de seis años, desapareció la noche del mencionado sábado, luego de que salió de su casa ubicada en Finca San Juan, en Pavas, San José.

Una de las últimas imágenes de la joven fue grabada esa misma noche por una cámara de seguridad, y en dicho video se observa a Jessie caminando hacia la calle principal de su barrio, para luego subirse a un carro, del que tampoco se tienen pistas.

Extraña ubicación

Esta semana, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló que tras varias diligencias lograron determinar que el celular de Jessie fue activado, por última vez, a más de 15 kilómetros de su casa; específicamente, en Aserrí.

Para Jazmín esta situación es extraña y preocupante, pues hasta donde sabe su tía no tenía nada que hacer en esa comunidad.

“La verdad sí nos sorprendió eso, porque lo que tengo entendido es que ella salía a San José con sus amigas, pero de ahí que se vaya a Aserrí eso es nuevo para nosotros”.

En cuanto a la investigación del OIJ, Ugarte dijo que la información que han recibido es mínima, pues aseguró que solo les dicen que el caso está en proceso y que es bastante complicado porque no han encontrado más pistas.

“Ya ha pasado demasiado tiempo, ya son 20 días en los que no sabemos nada de ella”, agregó.

Esta es la última imagen que hay de Jessie antes de su desaparición. (cortes/Esta es la última imagen que hay de Jessie antes de su desaparición.)

No para de orar por ella

Desde la extraña desaparición de Jessie, las vidas de todos sus seres queridos cambiaron por completo. Jazmín contó que tratan de seguir adelante sin perder la esperanza, pero es difícil evitar que la angustia se apodere de ellos.

“Yo soy una que todos los días le oro a Dios por ella, le pido que esté viva; obviamente, no va a estar bien, porque, claramente, una persona desaparecida no va a estar bien. Ojalá Dios no lo quiera, pero si mi tía estuviera fallecida, yo le oro a Dios por el alma de ella, porque uno tiene que estar preparado para cualquier noticia, aunque es algo demasiado difícil”, señaló.

Aunque la situación es dura para todos los seres queridos de Jessie, la que más ha sufrido con su misteriosa desaparición es su mamá, pues no hay un solo día en el que no se pregunte qué pudo haberle pasado a su chiquita.

“Yo lo único que hago es pedirle a Dios y motivar a mi abuela, porque cuando ella se echa a morir, yo le digo que no lo haga, que más bien tiene que pedirle mucho a Dios, que donde esté mi tía le dé la fuerza para poder salir de la situación en la que esté, porque no sabemos absolutamente nada”, indicó.

Una de las mayores preocupaciones de la familia de Jessie es que horas antes de su desaparición, al parecer, recibió varias llamadas insistentes de un hombre, por lo que temen que eso esté relacionado con su caso.

Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.