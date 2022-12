Sobrina de joyero asesinado: “Era un ser humano fácil de amar”

Evelyn Olivares recuerda con gran cariño a su tío.

Evelyn Olivares, sobrina Franklin Serrano Bravo, el joyero de 62 años asesinado en Cartago, aseguró que su tío era un hombre amable, solidario y querido por muchas personas en la provincia.

Dos de los tres sospechosos del homicidio decidieron acogerse a un juicio abreviado, antes de que el Tribunal Penal de Cartago arrancara con el debate que estaba programado para la mañana de este lunes 19 de diciembre.

En el banquillo de los acusados estaban señalados tres hombres de apellidos Rodríguez, Mora y McQuillan, pero Mora no se presentó al debate y fue declarado en rebeldía, por lo que será detenido y presentado en los tribunales.

El juicio estaba programado a las 8 de la mañana y dos horas después -cuando iba a dar inicio- el fiscal indicó que los sospechosos y sus defensores estaban de acuerdo en someterse a un proceso abreviado en el que aceptan el cargo por el homicidio de don Franklin, quien era dueño de la joyería Zafiro Azul.

Rodríguez y McQuillan al aceptar acogerse al abreviado recibirían una pena de prisión de 18 años, de lo contrario el tope de la condena puede ser de 35 años. Ellos escucharon la acusación y después una jueza se encargará de la sentencia e informará el fallo.

Mora tendrá que enfrentar un juicio por aparte.

Evelyn fue la única familiar del comerciante que llegó al debate.

Los sospechosos se sometieron a un abreviado. (cortesia)

“No ibamos a dejar este caso abandonado, damos gracias a Dios que está pesadilla se este terminando, que en un año de espera podemos ver una sentencia, no aceptada porque no aceptamos el abreviado, pedimos que el tercer tipo que no se presentó reciba su sentencia y que la justicia de Dios y del hombre se cumpla”, dijo la sobrina.

“Mi tío era un ser humano fácil de amar, conocido por todo Cartago, tenía 36 años de ser joyero, le dio trabajo a muchas personas, me incluyo, mi tío no tenía estudios, pero tenía el don de la joyería, era un excelente comerciante, no solo en joyas sino en mecánica de relojes y grabado de joyas”.

Don Franklin fue asesinado el 11 de noviembre del 2021 en su local ubicado en el centro de Cartago.

Tío pasará 16 años en la cárcel por abusar y violar de sobrinitas

El joyero se enfrentó a los delincuentes que se metieron en su negocio y recibió varios disparos que le provocaron la muerte.

Los testigos en aquel momento indicaron que don Frank, como le decían de cariño, recién estaba abriendo el negocio junto a dos dependientes, en ese momento dos hombres llegaron y los amenazaron con armas de fuego.

En apariencia, exigieron que les abrieran la caja fuerte y el dueño les dijo que estaba abierta. Luego, al parecer, hubo un enfrentamiento.

Franklin Gerardo Serrano Bravo, de 62 años, era el propietario de la joyería Zafiro Azul, en Cartago. (Suministrada por Keyna Calderón, corresponsal GN)

“En ese momento se dio un altercado entre Frank y uno de los asaltantes, en el que, en apariencia, le disparó y lo impactó en varias ocasiones, los sujetos se dieron a la fuga sin lograr llevarse nada”, dijo la oficina de prensa del OIJ.

Los sujetos salieron corriendo e intentaron subirse en un carro que los esperaba cerca del lugar; sin embargo, no pudieron y siguieron huyendo a pie. En ese momento, la Fuerza Pública logró la detención de los tipos a unos 200 metros de distancia del negocio y a unos 25 metros del sitio encontraron el carro, cuyo conductor seguía adentro y por eso de una vez lo detuvieron.

Serrano era muy querido en la Ciudad de las Brumas, por lo que le realizaron una vigilia en las afueras de su negocio.