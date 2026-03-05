Socióloga revela supuestas mentiras de Jeremy Buzano en caso del femicidio de Nadia Peraza

La socióloga judicial María José Rodríguez catalogó a Jeremy Buzano, acusado del femicidio de Nadia Peraza Espinoza, como una persona controladora y mentirosa.

Así lo señaló durante su declaración en el juicio que se desarrolla por este femicidio, este jueves 5 de marzo.

“Hay percepciones diferenciadas dependiendo de quién esté dando la información. Entonces, si se le preguntaba a su padre adoptivo, él dice que era una persona respetuosa, que nunca se mostró agresivo y que era alguien que no era bueno para mentir. Esto puede ser que así haya sido, que Jeremy sí se comportara de esa manera con su padre adoptivo, por la importancia emocional que ese señor puede representar para él.

“Pero si le preguntábamos a personas como la familia de Nadia, donde se constaba de otros eventos, ellos lo describen como una persona violenta, que tuvo problemas de convivencia”, relató Rodríguez.

Jeremy Buzano Paisano catalogado por una socióloga del OIJ como un hombre controlador y mentiroso. Foto: Natalia Vargas (Natalia Vargas/La Nación)

La especialista también explicó que Nadia Peraza Espinoza y Jeremy Buzano convivieron durante un tiempo junto con la abuelita de Nadia.

Según indicó, la familia manifestó que esas expresiones de comportamiento se presentaron tanto cuando convivieron con familiares como cuando la pareja decidió vivir sola.

Versiones distintas sobre una herida

La socióloga también señaló que Buzano habría dado distintas versiones a varias personas sobre cómo se produjo una herida en su mano, justo cuando Nadia estaba desaparecida.

Dijo que cuando una persona miente, lo hace con un propósito y utilizó como ejemplo el tema de la herida.

“Cuando habla con el patrón de ese momento, que era un maestro de obras, le refiere que un indigente lo quiso asaltar. Cuando hablan con el amigo que le da hospedaje en la vivienda donde se encuentra la refrigeradora, a él le dice que en el trabajo se metió una estaca, cosa que no podía decirle a su patrón porque tiene conocimiento de lo que hacía.

“Al papá adoptivo le dijo que se había cortado las venas porque se sentía mal. A un compañero de trabajo le comentó que había tenido un altercado con dos adictos en el bar y que le habían cortado la palma de la mano y, cuando se hace la valoración médico-legal, dijo que se metió una varilla soldando”, manifestó Rodríguez.

Nadia Peraza era mamá de una niña a quien adoraba, la inocente es hija también de Jeremy Buzano. (Jose Cordero)

El juicio por el femicidio de Nadia Peraza Espinoza continúa con la declaración de testigos y peritajes para esclarecer lo ocurrido.

Nadia fue vista con vida por última vez en febrero del 2024; sus restos fueron hallados en mayo de ese mismo año en una refrigeradora y en bolsas de basura.

Jeremy llegó en marzo del 2024 hasta la casa de un amigo de apellidos Vargas Sánchez, en barrio María Auxiliadora, en San Pablo de Heredia, y se quedó hasta mayo del 2024, cuando el OIJ llegó hasta la vivienda y encontró la refrigeradora. Cuando los ocupantes de la vivienda la abrieron, encontraron la escalofriante escena.

Durante ese marzo, Jeremy andaba con una herida profunda en la mano; así lo recordó Vargas en su declaración y por insistencia de él hacia Buzano para que se tratara la herida fue que un especialista logró salvarle la mano.

Las autoridades presumen que Jeremy se hizo la herida cuando, lamentablemente, estaba destazando el cadáver de Nadia, pues el OIJ encontró restos envueltos en papel aluminio cortado en rodajas, dentro de loncheras y bolsas. Además, recuerdan que los huesos estaban limpios, sin tejidos, y esto los llevó a determinar que usó un cuchillo muy filoso.