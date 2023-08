Soda doña Edu reabre sus puertas tras cabeza de agua que destruyó su anterior negocito

La nueva soda doña Edu abrió este domingo. Foto Facebook.

Doña Liduvina Alfaro fue una de las personas más afectadas por la cabeza de agua que el pasado domingo 23 de julio causó estragos en Aguas Zarcas de San Carlos, pues perdió por completo su negocito, la conocida soda doña Edu.

En lugar de sentarse a lamentar todo lo que perdió en esa tragedia, esta valiente señora decidió ser como el fénix y levantarse de las cenizas, por eso es que este domingo 6 de agosto ella y su familia reabrieron la sodita en un nuevo local.

Así lo contó Alfaro a La Teja, ella dijo que el apoyo que ha recibido de parte de la comunidad de Aguas Zarcas, así como de personas de todas partes del país, fue fundamental para que pudieran levantarse tras ese duro golpe que les dio la naturaleza.

La cabeza de agua destruyó por completo el negocito de Alfaro. Foto Facebook.

“Con la ayuda de Dios y de mis clientes yo sé que vamos a salir adelante”. — Liduvina Alfaro, dueña de la soda.

LEA MÁS: Dueña de locales arrasados por cabeza de agua: “Ahí estaban invertidos los ahorros de toda mi vida”

“Hemos hecho de todo un poquito, brincos y saltos, de por aquí y por allá ha venido la ayuda, aquí estamos haciéndole frente. Hemos recibido ayuda de muchas personas del pueblo, así como amistades y empresas que nos han metido el hombro”.

Alfaro dijo sentirse muy emocionada y contenta. Foto Facebook.

Doña Liduvina dijo que reabrir la soda no fue nada sencillo, pues del negocio pasado no pudieron rescatar nada, por lo que esta semana tuvieron que trabajar muy duro para tener todo listo para la inauguración de este domingo.

“Del negocio pasado no pudimos rescatar nada, ahorita todo lo que tengo me lo prestó un amigo que trabaja en la cámara donde hacen las fiestas, él me llamó y me dijo que me trajera todo lo que necesitara”, contó.

Un llenazo

Alfaro abrió este domingo con la esperanza de vender algunos desayunos y almuerzos, pero nunca se esperó que las personas respondieran de tan buena manera, pues la sodita ha pasado llena desde el primer momento.

“Desde que abrimos el negocito ha estado lleno, vieras cómo me ha visitado la gente de aquí de Aguas Zarcas, por teléfono me llaman personas de otros lados para preguntarme que dónde estamos”, añadió.

LEA MÁS: ¡De milagro! Hombre se salva de ser arrasado por cabeza de agua en pleno puente

Muchas personas han pasado a apoyar a Alfaro y a comer sabroso. Foto Facebook.

La señora dijo sentirse muy emocionada y contenta, pues ella y su familia pasaron por un momento muy duro al perderlo todo, pero aun así nunca se dieron por vencidos.

“Aquí estamos haciéndole frente a la situación muy contentos, muy apoyados por las personas del pueblo”.

Si usted desea apoyar a doña Liduvina y comer algo bien sabroso le contamos que su nueva sodita está ubicada del Banco Nacional de Aguas Zarcas 200 metros al oeste, en carretera hacia Venecia y el número de la sodita es 8646-3529.