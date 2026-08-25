Sospechoso de agredir a mujer que viajaba en moto junto a su hija fue dejado en libertad

El sospechoso de agredir a una mujer que viajaba junto a su pequeña hija en una motocicleta por Moravia, San José, fue dejado en libertad pocas horas después de haber sido detenido tras regresar al país procedente de Estados Unidos.

Así lo confirmó el Ministerio Público ante una consulta hecha por La Teja. Esta situación se dio debido a que la Fiscalía no solicitó medidas privativas de libertad contra el hombre apellidado Solano, de 69 años.

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“La Fiscalía Adjunta de San José, del Segundo Circuito Judicial, informó que ayer, tras la detención del imputado de apellido Solano en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, se tomó su declaración indagatoria y se solicitaron medidas cautelares ante el Juzgado Penal de Turno Extraordinario.

Detienen a hombre sospechoso de golpear a mujer que iba con su hija en moto. Foto: OIJ (OIJ/Cortesía)

“Como medida cautelar, se solicitó que el imputado se presente a firmar una vez al mes durante un plazo de tres meses, mientras avanza la investigación por el presunto delito de daños agravados”, indicó el Ministerio Público.

La Fiscalía confirmó a este medio que las medidas solicitadas fueron acogidas por el Juzgado a cargo del caso.

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Otro detalle revelado por el Ministerio Público es el hecho de que Solano no será investigado específicamente por la agresión a la motociclista y su pequeña hija.

Violencia de conductor a mujer motociclista

“Según informó la Fiscalía, tanto de la denuncia como de las diligencias realizadas se desprende que las personas ofendidas no sufrieron lesiones físicas. No obstante, de acuerdo con la investigación, el golpe propinado por el imputado habría ocasionado daños en la motocicleta de la persona ofendida”.

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Este lunes, el OIJ dio a conocer que un día después de la agresión, es decir el pasado 14 de julio, Solano salió del país con rumbo a los Estados Unidos.

El sospechoso fue detenido la tarde de este lunes cuando regresó al país.